القوى العاملة: توفير 100 فرصة عمل برواتب مجزية في الوادي الجديد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، وفرت 100 فرصة عمل بـ3 شركات ومصانع في القطاع الخاص، بمرتبات مجزية، بجانب بعض المزايا الأخرى، لشغلها في شهر سبتمبر الجاري.

مبادرة «حياة كريمة»

وأوضح «سعفان» أن ذلك في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير المديرية ، أن الفرص وفرت في عدد من المصانع، وذلك للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة، وتوفير عقود عمل للمتقدمين، مع زي رسمي، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهابا وإيابا، فضلا عن رعاية طبية شاملة.

الأوراق المطلوبة

وأشار «طليب» إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة «المؤهل، والبطاقة، وشخصية»، وشهادات الخبرة إن وجدت، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، لافتا إلى أنه للتسهيل يمكن تقديم الأوراق بأقرب مكتب تشغيل لمحل الإقامة التابع للمديرية.