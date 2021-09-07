6 ملفات للتعاون بين وزارتي القوى العاملة في مصر والسودان.. حسمها لقاء «سعفان والنوراني»

قالت تيسير النوراني وزيرة العمل السوداني إن بلادها ترغب في الاستفادة من تجارب الدولة المصرية في مختلف الموضوعات الحيوية، وخاصة البرامج الأساسية بالبنية التحتية، مضيفة أن السودان يسعى لتعاون مثمر يثري علاقته الوطيدة بمصر.

«النوراني»: نرغب بتفعيل التعاون المشترك بين مصر والسودان

وأوضحت الوزيرة السودانية خلال لقاء جمعها بـ محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم، وبحضور محمد إلياس الحاج السفير السوداني بالقاهرة، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 47 المنعقدة حالياً بالقاهرة، أن بلادها ترغب في تفعيل التعاون المشترك بين مصر والسودان ، بمختلف مجالات عمل الوزارتين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التدريب المهني، والتفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، وتطوير مركز المعلومات، ونظام الحوسبة في التفتيش، وتذليل أية صعوبات أمام العمالة السودانية في عملها في مصر.

«سعفان»: السودان في قلب الدولة المصرية

«سعفان» استهل حديثه مع وزيرة العمل السوداني والوفد المرافق لها، بالترحيب بهم في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً أن السودان كانت ولا زالت في قلب الدولة المصرية، ولا تغيب عنها، فهم شريان ينبض من قلب واحد، مصالحهم مشتركة.

وقال «سعفان»: إن مصر اتخذت خطوات مدروسة لـ إصلاح الهيكل الإداري، وحققت نجاحا جعلها تجربة يحتذى بها لبقية الدول، لافتا إلى الاستعداد التام لتبادل تلك الخبرة والتجربة مع دولة السودان الشقيقة والدول العربية الراغبة في تطبيقها، موضحا أن الوزارة مستعدة لتبادل كل خبراتها وتجاربها في مجالات التدريب المهني، والتفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، وتطوير مركز المعلومات، ونظام الحوسبة في التفتيش مع نظيرتها بدولة السودان، بما يعود بالنفع على الشعب السوداني الشقيق ويحقق الهدف العربي المشترك.

«سعفان»: العمالة السودانية تحظي باهتمام خاص

«سعفان» أكد أن العمالة السودانية المتواجدة داخل الدولة المصرية لها معاملة خاصة في استخراج تصريح العمل، ووعد بتسهيل كافة العقبات التي تواجه تلك العمالة على الأراضي المصرية، والتواصل مع الجهات المعنية بذلك، من أجل عودة آمنة للعمالة في ظل ظروف عمل لائقة، لافتا إلى أن هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة مع الجانب السوداني تحتاج تفعيل العمل بها، وسيتم تشكيل لجنة فنية بين الوزارتين لبحث آليات وأساليب وفرق العمل بين الطرفين في جميع التخصصات.

«النوراني»: الرئيس السيسي يؤكد دائما عمق العلاقات المصرية السودانية

وزيرة العمل السودانية وجهت الشكر للوزير على حفاوة الاستقبال وهنأته برئاسته الدورة 47 من مؤتمر العمل العربي، مؤكدة على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين مصر والسودان على مر الأزمان والعصور، وبشكل مباشر في مختلف المجالات وفق ما أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت «النوراني»: أن الدولة السودانية تسعى لتحقيق النمو في مختلف القطاعات، مشيرة إلي أنها قامت بإعداد دراسة بشكل أولي لإجراء إصلاح هيكلي في الجهاز الإداري، متمنية نقل التجربة المصرية في هذا الشأن، مؤكدة على رغبة السودان في الاستفادة من تجارب الدولة المصرية بمختلف المجالات، ولفتت إلى أن هناك عدد كبير من العمالة غير المنتظمة لديها العديد من المشكلات في نظام العمل داخل دولة السودان، بسبب ما خلفتها جائحة كورونا من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية على تلك الفئات، وتسببت في فقدانها لوظائفها في دول العمل، وعودتها مرة أخرى، فزادت معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب.