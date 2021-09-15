لافروف يهاجم «صقور» الاتحاد الأوروبي المعارضين لخط الغاز الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تعتقد أن الأقلية من مَن أسماهم بـ«الصقور» في الاتحاد الأوروبي، يخططون لإثارة موجة سلبية ضد مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2».

لا فروف: سنتواصل مع الاتحاد الأوروبي ولن نستسلم للأقلية

وقال «لافروف» في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة تاس الروسية،: «سنتواصل مع البعض في الاتحاد الأوروبي، ولكن، إذا فكرنا وفقا لهذا المنطق، وقمنا بتحليل الأمر، فلا ينبغي لأحد أن يتخذ قرارات لها علاقة بأهدافه الخاصة مع روسيا، ولكن فقط من خلال الاتحاد الأوروبي، فإن هذا قد يعطي انطباعا بأن هناك شخصًا ما في بروكسل يريد أن يفرض سياسة الأقلية المحاربة على خط أنابيب نورد ستريم 2 وعلى أي شخص آخر».

دول البلطيق وبولندا تحاول فرض رأيها على الاتحاد الأوروبي

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن دول البلطيق، وبولندا، والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، التي لها دوافع وأهداف معادية لروسيا، هي أكثر الدول معارضة لخط أنابيب نورد ستريم 2، متابعًا «لقد كنت مقتنعًا مرة أخرى أنهم يحاولون تكييف سياسة الاتحاد الأوروبي برمتها مع آراء وأذواق وسلوك هذه الأقلية المعادية للروس».

يذكر أن خط انابيب «نورد ستريم 2» يتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، ويمتد من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتم تعليق العمل فينورد ستريم 2 في ديسمبر 2019 بعد أن تخلت شركة أول سيز السويسرية عن جهود مد الأنابيب بسبب التهديد بعقوبات أمريكية، ولكن اعتبارًا من ديسمبر 2020، تم استئناف بناء خط أنابيب الغاز واكتمل بالكامل صباح يوم 10 سبتمبر الماضي.