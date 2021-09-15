ترك الطب واشتهر بـ«سيد كشري».. أبرز أدوار مخلص البحيري في ذكرى ميلاده

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مخلص البحيري، الذي ولد في 15 سبتمبر 1943، واستطاع من خلال أعماله وظهوه في أدوار ثانوية، أن يترك علامة مميزة في وجدان الجمهور، لذا ينشر« الوطن» تقريرًا معلوماتيًا عن أهم المحطات في حياته.

أهم المحطات في حياة الفنان الراحل مخلص البحيري

- تخرج من كلية الطب البيطري، وعمل في وزارة الزراعة، واتجه لدراسة الفن، فالتحق بمعهد الفنون المسرحية، واستطاع تقديم العديد من الأفلام، والمسلسلات، والمسرحيات، التي تركت أثرًا طيبًا حتى الآن.

أعمال مخلص البحيري في الدراما التليفزيونية

استطاع الفنان مخلص البحيري أن يحقق رصيدا متميزا في الدراما التليفزيونية، إذ شارك في العديد من المسلسلات مثل، «كوكب الشرق»، عام 1999، إخراج محمد فاضل، وتأليف إبراهيم الموجي، و«النساء قادمون»، عام 2001، من إخراج حسن بشير، وتأليف عاطف بشاي، ولكن الدور المميز الذي يشتهر به دائمًا هو دوره في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، مع الفنان الراحل نور الشريف، إذ لعب دور شخصية «سيد كشري»، ابن البلد الذي على الرغم من فقره لديه عزة النفس، وجرى عرض هذا المسلسل عام 1996، إخراج أحمد توفيق، وتأليف إحسان عبد القدوس.

مشاركات مخلص البحيري السينمائية

شارك مخلص في العديد من الأفلام السينمائية، ولكن أبرزها كان «ناصر 56»، الذي جرى عرضه في عام 1996، من إخراج محمد فاضل، وتأليف محفوظ عبد الرحمن، و«الأبواب المغلقة»، الذي عُرض عام 2000، إخراج وتأليف عاطف حتاتة، و«الساحر»، الذي جرى عرضه في عام 2001، إخراج رضوان الكاشف، وتأليف سامي السيوي.

المسرحيات التي شارك فيها مخلص البحيري

قدم مخلص العديد من المسرحيات منها، «أهلا يا بكوات»، «الساحرة»، «حضرات السادة العيال»، «رجال الله»، وعدد آخر من المسرحيات التي تميز بها.

وفاة الفنان مخلص البحيري

رحل الفنان مخلص البحيري عن عالمنا، في 29 أغسطس 2001، عن عمر يناهز الـ58 عامًا، في حادث سير نتج عنه وفاته وزوجته ونجله، وجرى نقلهم إلى المستشفى، بينما نجت ابنته وشقيقة زوجته.