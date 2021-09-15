«ثماثيل وسبائك فالصو لزوم النصب».. تفاصيل اعترافات عصابة «فيلا التجمع»

«كل الحاجات دي مضروبة عشان لزوم النصب على الزباين».. تلك الكلمات ملخص اعتراف عصابة النصب على راغبي شراء التماثيل الفرعونية والسبائك الذهبية، مضيفين أنهم كانوا يقابلون الزبائن في فيلا بالتجمع ليوهموهم أن ما يعرضونه للبيع من تماثيل وسبائك ذهب هي مقتنيات أصلية وليست مُقلدة، حيث نجحوا في الترويج لتلك التماثيل المقلدة على عدد من ضحاياهم نظير الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

العصابة مكونة من 6 أفراد

وقررت النيابة العامة، حبس أفراد العصابة الـ 6، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاستيلاء على أموال الراغبين في شراء التماثيل الفرعونية.

وواجهت النيابة المتهمين بتحريات الأموال العامة، التي أسفرت عن قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، يقيم في التجمع الأول بالقاهرة، بانتحال صفة شخص آخر، وقيامه بالاشتراك مع آخرين، بعضهم له معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي بالنصب والاحتيال على الأشخاص راغبي شراء الآثار الفرعونية، بعد استدراجهم إلى إحدى الفيلات في التجمع الأول بالقاهرة.

محتويات فيلا التجمع

وأفادت التحقيقات، بأن المتهمين استأجروا فيلا التجمع لعرض التماثيل الفرعونية المقلدة الموجودة بداخلها وكميات من العملات المقلدة، وبمداهمة الفيلا عثر بحوزة المتهم الأول على بطاقتي رقم قومي ورخصة قيادة باسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم وكلاهما مزوّر.

كما تم العثور أيضًا على كارنيهين مزورين باسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية، ومجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، جواز سفر مزور منسوب صدوره إلى إحدى الدول باسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم، وجهاز لاب توب مزود بطابعة، وماسح ضوئي يستخدمها المتهم في تزوير المحررات المشار إليها.

المضبوطات

كما تم العثور على 2 طبنجة غير مرخصة، عدد من الطلقات من ذات العيار، و3 طبنجات صوت بكل طبنجة خزينة تحوي على 5 طلقات من ذات العيار، 2 جهاز لاسلكي خاص بأفراد حراسة المتهم، كمية من مخدر الشابو «الآيس» بقصد الاتجار، مجموعة كبيرة من التماثيل والقطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها، 104 سبائك ذهبية زنة السبيكة الواحدة 100 جرام يشتبه أن يكون ذهبًا مقلدا، كمية من العملات الأجنبية والوطنية، سيارة، 11 هاتفا محمولا.