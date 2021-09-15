قائد عصابة «فيلا التجمع» يعترف: «نصبت على ناس كتير بتماثيل مضروبة»

تمكنت قوات الأمن، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي، مكون من 6 أشخاص، قاموا بالنصب والاحتيال على عدد من راغبي شراء الآثار الفرعونية، بعد استدراجهم إلى إحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وعُرفت الفيلا إعلاميًا باسم «فيلا التجمع»، وقام أحدهم باستئجارها؛ لعرض التماثيل الفرعونية بداخلها، بجانب كمية من العملات المقلدة أيضًا.

حبس التشكيل العصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث اعترف قائد التشكيل العصابي المضبوط، بأنه قام بتشكيل عصابة من 6 أفراد؛ للنصب على هؤلاء الراغبين في تجارة الآثار والعملة، بالإضافة إلى الأسلحة والمصوغات الذهبية.

قائد العصابة يعترف: نصبت على ناس كتير

وأضاف المتهم الرئيسي، خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنه نجح في النصب على الكثير من المواطنين حتى تم إلقاء القبض عليه بمعرفة مباحث الأموال العامة بمحافظة القاهرة.

تحريات الأجهزة الأمنية

وكانت التحريات التي أجراها ضباط مباحث الأموال العامة، قد كشفت أن أحد أفراد العصابة، قام بانتحال صفة شخص آخر، واشترك مع آخرين بينهم مسجلين خطر، في النصب على عدد من المواطنين الذين يرغبون في شراء الآثار الفرعونية، واستطاع إقناعهم بأنها حقيقة رغم أنها مقلدة وتم استهداف الفيلا حتى تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين.

العثور على أوراق مزورة داخل الفيلا

وتم العثور داخل الفيلا على «بطاقتي رقم قومي ورخصة قيادة باسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم الأول مزورين – كارنيهين مزورين باسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية»، بجانب مجموعة من الأوراق خالية البيانات ومنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية.