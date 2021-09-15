دعاء المطر المستجاب كما ورد عن الرسول.. لا يرد لصاحبه

شهدت الساعات القليلة الماضية، البحث عندعاء المطر، وذلك بالتزامن مع سقوط الأمطار في عدد من المحافظات من مساء أمس وحتى صباح اليوم، منها بورسعيد والبحيرة، حيث توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية علي السلوم ومطروح، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية ، أدعية المطر.

دعاء المطر

ويمكن الاستعانة بعدد من الأدعية، عند سقوط الأمطار لاستخدامها كـ «دعاء المطر»، كما كان يفعل رسول الله (صل الله عليه وسلم) إذا اشتد المطر، وقدر روت السيدة عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صل الله عليه وسلم عند نزول المطر: عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: «اللهم صيباً نافعا».

وهناك أدعية ثابتة عن النبي محمد (صل الله عليه وسلم)، خاصة بدعاء المطر، من بعض ما ذكر في الأثر ومنها، «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"،"مطرنا بفضل الله ورحمته»، وورد أيضًا «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ».

دعاء المطر كامل

فيما يتعلق بموضوع دعاء المطر كامل، فقد ورد عن النبي، عددًا من الأدعية منها: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

دعاء المطر مستجاب

وحول دعاء المطر مستجاب، فإن هناك الكثر من الناس تربط دعاء المطر بالرعد وسماع صوت الرعد، فقد ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم أنه إذا سماع صوت الرعد، يقول «يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» ثُمَّ يقولُ: «إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ»، «سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه».

فضل دعاء المطر

وتناولت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، ما هو فضل الدعاء وقت المطر، حيث قالت الإفتاء، إنَّ النبي محمد، قال: «اثنتان ما تردان الدعاء، عند النداء (الصلاة) وتحت المطر» صحيح الجامع، إذ أن الدعاء وقت نزول المطر لا يرد لصاحبه، حيث إن هذا التوقيت يعد من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء إلى الله.

وسردّت الإفتاء، عددًا من أدعية وقت المطر، واردة عن النبي محمد (صل الله عليه وسلم)، ومنها:

عن أنس قال: كان النبي يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر، واحمرت الشجر، وهلكت البهائم، فادع الله يسقينا. فقال: «اللهم اسقنا» مرتين، وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادع الله يحبسها، عنا فتبسم النبي ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا»، فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، رواه البخاري.

عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع الله. فدعا رسول الله، فمطروا من جمعة إلى جمعة؛ فجاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت المواشي. فقال رسول الله: «اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر»، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، رواه البخاري.