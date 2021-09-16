رئيس «المحلة» يقود حملة نظافة مكبرة بمناطق سكنية في قرية شبرابابل (صور)

قاد اللواء محمد عبد الوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حملة نظافة مكبره بطريق «المحلة - شبرابابل»، تلبية لرغبات المواطنين.

كما أوصي رئيس هيئة المدينة العمالية بضرورة الدفع بالعديد من معدات النظافة الخاصة بالوحدات المحلية للمشاركة في الحملة.

رفع تجمعات القمامة من الطريق وتسوية جانبين لتلافي حوادث

بدأت الحملة من أمام كوبري الرباط، وعلى امتداد طريق «المحلة - شبرابابل»، بمسافة تجاوزت 6 كيلو مترات تقريبا، جرى خلالها رفع جميع تجمعات القمامة من الطريق، وتسوية جانبيه، ورفع الأتربة من عليه.

بينما أجرت الوحدة المحلية بقرية محلة أبو علي القنطرة، حملة نظافة وتجميل وصيانة أعمدة الإنارة بطريق «المحلة_ المنصورة القديم»، وبجوار محطة مياه منشية مبارك ومسجد الشهداء ومحطة المياه، وأرض رضوان الشيخ، ومدخل طريق الراهبين، وتم سقي الأشجار والزروع.

حملات نظافة متفرقة بالمحافظة

كما نفذت الوحدة المحلية بالبنوان حملة نظافة، أمس الأربعاء، على طريق كفر الشيخ الزراعي، أمام عزبة عزيز باشا عزت، ورفع 50 طن مخلفات صلبة داخل العزبة.

وأجرت الوحدة المحلية بصفط تراب أيضا، حملة نظافة مجمعه شملت مجمع المدارس، وطريق البحر، وأمام السنترال.

جدير بالذكر أن طريق «المحلة _شبرابابل» قد شهد العديد من أعمال الإصلاح خلال الفترة الماضية، ومنها تسوية الطريق وتمهيده وسد الفجوات، وإصلاح الإنارة، ورفع كفاءة الطريق، لتأمين أرواح وحياة المواطنين من أخطار حوادث الطرق.