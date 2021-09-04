بالصور.. رئيس مركز المحلة يوقف 4 تعديات على الأراضي الزراعية

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته للواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بضرورة تشكيل لجان رقابية بالتنسيق بين الوحدات المحلية القروية للتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كما شدد محافظ الغربية في توجيهاته على أهمية ردع كافة المخالفين وإحالتهم للنيابات العسكرية ورفع الإزالات.

رؤساء الوحدات المحلية القروية: تنفيذ 4 حالات من إزالة مخالفات البناء

من جانبه باشر رئيس المدينة العمالية تنفيذ قرارات الإزالة بمساعدة رؤساء الوحدات المحلية القروية في تنفيذ 4 حالات من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بمركز المحلة الكبرى.

وأشار رئيس المدينة إلى انطلاق حملة إزالة في نطاق الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل وقرية كفر حجازي لعدد 3 حالات من التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن أبنية بالبلوك الأبيض بمساحه إجمالية 1 قيراط و9 أسهم.

بينما قامت الوحدة المحلية بالجابرية بفك وإزالة شدة خشبية لسقف وأعمدة خرسانية بمساحة 18 سهمًا بقرية كفر العبايدة.

إزالة المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة مواد البناء

وأكد رئيس مدينه المحلة الانتهاء من إزالة جميع المخالفات وتحرير محاضر ضد المخالفين ومصادرة مواد البناء، وذلك فى إطار احترام القانون والمحافظة على الرقعة الزراعية من التعديات.