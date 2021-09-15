مذكرة صلح بين طرفي واقعة الفستان.. «حبييبة» تستكمل دراستها بجامعة طنطا

أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح مبادرة الصلح بين طرفي واقعة «فتاة الفستان»، التي شهدتها كلية الآداب في شهر يونيو الماضي، وذلك بتصالح الطرفين وتوقيعهما على مذكرة التصالح والتنازل عن أي نزاعات قضائية.

فتاة الفستان.. نية التصالح متوافرة

وأكد رئيس جامعة طنطا أن تلك المبادرة نجحت بسبب أن طرفي النزاع في واقعة فتاة الفستان كان لديهما النية للتصالح والتسامح فيما مضى، موجهاً الشكر إلى المجلس القومي للمرأة بالغربية، وكل من سعى لإنهاء الخلاف بين طرفي النزاع.

فتاة الفستان.. الطالبة تسحب ملفها

من جانبها، قالت الطالبة حبيبة طارق، المعروفة إعلامياً باسم «فتاة الفستان»، إنها سعيدة بالصلح مع المراقبات بجامعة طنطا، وأنها لم تكن تقصد الإساءة للمراقبين، معتبرةً أنه كان هناك سوء فهم، وأنها بمجرد علمها بما طرحه رئيس جامعة طنطا من مبادرة للصلح، رحبت بها على الفور، كونها لا تحب أن تكون في خصومة مع أحد.

وأضافت الطالبة «حبيبة» أنها تناقشت مع أسرتها بشأن مبادرة الصلح، وتم الاتفاق على تلبية الدعوة، وأنها قررت سحب ملفها من كلية الآداب بجامعة طنطا، وتقديمه في إحدى الجامعات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، وذلك استجابة لدعوة المهندس نجيب ساويرس، وليس بسبب قرار النيابة العامة بعدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وأكدت على اعتزازها وتقديرها لجامعة طنطا.

فتاة الفستان.. المراقبات: «المسامح كريم»

وقالت إحدى المراقبات بجامعة طنطا، تُدعى «مها»، إنها استجابت لدعوة رئيس الجامعة، الدكتور محمود ذكي، لإنهاء الخلاف بين الطرفين، وذلك خوفاً على مصلحة الفتاة ومستقبلها، وتابعت بقولها: «عندي بنات زيها والمسامح كريم».