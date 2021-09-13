حبيبة طارق «فتاة الفستان».. مجلس تأديب وبلاغ وشكاوى لـ«قومي المرأة»

قررت جامعة طنطا إحالة الشكوى التي تقدمت بها المراقبتين بشأن واقعة «فتاة الفستان»، للتحقيق الإداري بعد قرار النيابة العامة بالبراءة وثبوت عدم إدانتهن في واقعة التنمر والتحرش الجنسي والتمييز الديني الذي ادعته الطالبة.

«حبيبة طارق» فتاة الفستان... بلاغات وشكاوى ضد الطالبة

وكشفت مصادر مطلعة داخل جامعة طنطا، أن المراقبتين تقدمتا بشكاوى ضد حبيبة طارق، فتاة الفستان، إلى المجلس القومي للمرأة ومجلس الوزراء، من أجل المطالبة برد الاعتبار، بعد قرار النيابة العامة بالبراءة، وطالبتا بالتحقيق في الواقعة بعد تعرضهما للإهانة والسب والقذف، وأنهما التزمتا الصمت طوال فترة التحقيقات في الواقعة بالنيابة العامة، إلى جانب التقدم ببلاغ في النيابة العامة ضد الطالبة بتهمة الكذب والإدعاء عليهن افتراء بتعرضها للتحرش الجنسي والتمييز الديني والتنمر بها.

حبيبة طارق فتاة الفستان.. جامعة طنطا على الحياد

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تقف على الحياد الكامل من الجميع، محافظة على حقوق أبنائها الطلاب، وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة، ومنهجها منذ بداية الواقعة، الذي بناءً عليه، تقدمت الجامعة إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التى أدعتها الطالبة أمام الرأي العام، على صفحات التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية للجامعة، إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام.

حبيبة طارق فتاة الفستان.. مجلس التأديب

وكشفت مصادر مسؤولة داخل جامعة طنطا، أن الطالبة حبيبة طارق فتاة الفستان لا يحق لها سحب ملفها من الجامعة بعد قرار النيابة العامة، خاصة أن هناك قضية مازالت قيد التحقيق داخل الجامعة وهي الشكوى المقدمة من المراقبتين ضد الطالبة وتم إحالة الشكوى للتحقيق، وذلك بعد ثبوت عدم إدانتهن في واقعة الطالبة.