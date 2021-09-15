رئيس الوزراء يستجيب لشكوى 30 أسرة منتجة ويوجه وزيرة التضامن بحلها

استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل مغادرته مقر أرض المعارض بمدينة نصر، على هامش افتتاحه معرض «أهلاً مدارس» منذ قليل، لشكوى سيدة طلبت منه التدخل لحل مشكلتها، ليوجه المسؤولين بدراسة الشكوى، والعمل على إزالة أسبابها.

وقالت السيدة، لرئيس الوزراء، إن «هناك 30 أسرة من الأسر المنتجة مظلومين، ولا يجري قبول مشاركتهم في المعارض المتنوعة في الفترة الماضية، موضحة أن بعض المسؤولين يقولون إن تلك الأسرة يقدمون منتجات غير راقية على خلاف الحقيقة».

رئيس الوزراء يوجه بعرض الشكوى على وزيرة التضامن

ووجه رئيس الوزراء، بعرض الشكوى على الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ودراستها، واتخاذ اللازم بشأنها.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على رعاية الأسر المنتجة، وحل مشكلاتها دعما منها ومن الدول للحرف اليدوية، والصناعات التي تعمل تلك الأسر على إنتاجها.

وتساعد الوزارة «الأسر المنتجة»، على تسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة، مثل معرض «ديارنا»، كما تساعد على دراسة الأسواق الخارجية لفتح فرص للتصدير للأسر ذات المنتجات الجيدة.

تقديم المشورة الفنية للأسر الدائمة

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي أيضا، على تقديم المشورة الفنية للأسر الدائمة، ومساعدة الأسر على التدريب ورفع مهارات العاملين بمجال التسويق وإقامة المعارض، فضلاً عن الإشراف على تنظيم المعارض والأسواق.

وتحصل الأسر المنتجة الراغبة في رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لها على رعاية الوزارة عبر «مشروع الأسر المنتجة»، ويتم الحصول على الخدمة عبر جمعيات التدريب المهني والاسر المنتجة بمديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات.

تدريب الأسر المنتجة لإكسابها مهارات حرفية ويدوية

وتقدم الأسر للجنة الفحص بجمعية التدريب المهني والأسر المنتجة على المنتج من أجل فحصه، والوقوف على مستوى جودته، وحاجة السوق له، والتشطيب الجيد له من عدمه، والسعر المناسب له.

كما تساعد وزارة التضامن الاجتماعي الأسر المنتجة، على تدريبها لإكسابها مهارات حرفية ويدوية، بما يساعد تلك الدولة على زيادة الدخل الخاص بها، بناءًا على الجودة والسعر المناسب والتسويق للمنتج.