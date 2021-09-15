رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا مدارس»: تخفيضات تصل إلى 50%

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض «أهلا مدارس»، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يعرض المنتجات والمستلزمات المدرسية بأسعار أقل من السوق.

معرض أهلا مدارس يفتح أبوابه أمام المواطنين غدا الجمعة

ومن المُقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام المواطنين اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2021، حتى يوم 30 من الشهر الجاري.

وحسبما صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي؛ فإن عدد الشركات العارضة في المعرض، المنعقد في أرض المعارض بمدينة نصر، سيصل لنحو 210 شركات تعرض مختلف المستلزمات المدرسية التي قد تحتاجها الأسر.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات، أن عدد الشركات المشاركة زاد في المعرض هذا العام بمعدل أكثر من 120%؛ حيث وصل عدد الشركات لنحو 210 شركات مقارنة بنحو 175 شركة في المعرض خلال العام الماضي.

وقال «العربي» إن «أهلاً مدارس»، ينفذ في إطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتسهيل على المواطنين، ومواجهة الزيادة الموسمية في أسعار بعض المنتجات.

الغرف التجارية: تخفيضات على المستلزمات المدرسية من 20 إلى 50%

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن التخفيضات في المنتجات الموجودة في المعرض تتراوح بين 20 و50% سواء في المعرض الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر، أو باقي المحافظات.

ويُقام المعرض هذا العام في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر، وهي القاعة القريبة من محطة مترو الأنفاق.

وتشمل قائمة المعروضات المتداولة في المعرض كلاً من أدوات مكتبية ومستلزمات الدراسة، وملابس رياضية وأدوات إلكترونية وحافظات طعام ومصنوعات بلاستيكية وغيرها.

وأوضح «العربي»، أنه قد يجري مد المعرض حال وجود إقبال كبيرة عليه، حيث جرى التنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الصدد.