القبض على مواطن سعودي سرق سيارة ودهس فتاتين في القصيم

أعلنت الشرطة السعودية اليوم، إلقاء القبض على سائق السيارة المتسبب في حادث دهس فتاتين في السعودية، إذ وقعت حادثة الدهس في منطقة القصيم، وجاء القبض على السائق المتهم، بعد تداول مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر هروب السائق، وسط تعليقات غاضبة، فيما عرف بحادث دهس فتاتين في السعودية.

القبض على المتهم بارتكاب حادث دهس فتاتين في السعودية

وقال المقدم بدر السحيباني المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، في بيان، إنه «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة المتهم بارتكاب حادث الدهس».

السائق سرق السيارة وارتكب بها حادث دهس فتاتين

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، أن السائق مواطن يحمل الجنسية السعودية في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال والتحريات الأولية، إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني ليست ملكه، وإنما قام بسرقتها وهي في وضع التشغيل، وعقب حادث دهس الفتاتين، تم إيقافه والقبض عليه، بعد تعقبه بشكل دقيق وتحديد هويته، ونوع المركبة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وعقب إيقاف المتهم جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة لبدء التحقيقات في الواقعة.

الفتاتان في وضع مستقر وتحت الملاحظة

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أخرى عن التطورات والحالة الصحية للفتاتين، ضحيتي حادث الدهس، حيث ذكرت المصادر وفقاً لصحيفة «سبق»، أنّ الفتاتين خضعتا للفحص الطبي الشامل، كما تلقيتا الخدمة الطبية اللازمة الأمر الذي جعل حالتهما مستقرة.

وأشارت المصادر إلى أنّه برغم استقرار الوضع الصحي للفتاتين، إلاّ أنّهما لا تزالان منومتين داخل أحد المستشفيات تحت الملاحظة من قبل أحد الاستشاريين المتخصصين في جراحة المخ والأعصاب للاطمئنان عليهما بشكل تام.