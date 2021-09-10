التحريات: 5 كاميرات مراقبة رصدت جريمة دهس الطفلة منة الله

كشفت تحريات المباحث في واقعة دهس الطفلة منة الله هشام البالغة من العمر 14 سنة أسفل عجلات سيارة نقل «تريلا» في محافظة أسيوط، عن أن 5 كاميرات مراقبة رصدت تفاصيل الحادث.

وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تسير بصحبة شقيقها في طريقها لحضور تمرين السباحة، قبل أن تدهسها السيارة ويفر سائقها مسرعًا.

الرئيس السيسي يستجيب لطلب أسرتها ويأمر بعلاجها

وأشارت إلى أن فريق البحث الجنائي تمكن من جمع الأدلة وتتبع المتهم حتى جرى القبض عليه، حيث تسبب الحادث في إلحاق إصابات بالغة في الطفلة التي استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب أسرتها وأمر بسرعة علاجها وتقديم كل الدعم الطبي لها.

القبض على السائق المتهم بدهس الطفلة منة الله هشام

وأفادت تحريات المباحث بأن السائق المتهم بدهس الطفلة منه الله هشام ألقي القبض عليه في مكان كان يختبئ فيه منذ الحادث.

ونوهت بأن أجهزة الأمن رصدت المتهم بعد أن تلقت بلاغًا من قسم شرطة أول أسيوط بورود إشارة من أحد المستشفيات يفيد استقباله طفلة تدعى منة الله هشام، 14 سنة، تعاني من كسور وجروح بالجسم، من جراء دهس سيارة ملاكي لها أثناء توجهها رفقة شقيقها لاستقلال سيارة أجرة متجهين لأحد الأماكن، وحال ترجلها اصطدمت بها إحدى سيارات النقل «مجهولة» وفرت هاربة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، جرى تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين أنها ملك سيدة تقيم في أسيوط ويقودها ابنها.

إحالة المتهم إلى النيابة لعدم حمله رخصة قيادة

أوضحت التحريات أن السائق الهارب لم تكن لديه رخصة قيادة وألقي القبض عليه عقب تقنين الإجراءات.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإصابة الخطأ وقيادة سيارة نقل، دون الحصول على التراخيص اللازمة.