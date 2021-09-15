مدبولي: نتمنى زيادة الإقبال على التطعيم.. «اللي مش عارف يسجل هنسجله»

دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تحت شعار «معًا نطمئن .. سجل الآن»، وخلال تفقده الأوتوبيس المخصص لهذه الحملة، أعرب عن أمله في أن يعي المواطنون أهمية الحصول على التطعيم، اقتناعًا بأنه يسهم بشكل كبير إما في تجنب الإصابة بفيروس كورونا أو يُخفف من حدة الإصابة.

على المواطنين الوعي بأهمية لقاحات كورونا

وأضاف «مدبولي»، خلال تصريحات مع مراسل برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، : «نتمنى إن الفترة الجاية يعني مع تزايد أعداد إصابات كورونا اللي إحنا نشهده وكان متوقع، إن المواطنين يعوا بأن اللقاح يساهم بصورة كبيرة جدًا جدًا جدًا إما في تجنب الإصابة بالمرض أو تخفيف حدة المرض لو حصل إصابة، نأمل إن شاء الله أن يكون هناك أكبر قدر من الاستجابة للمواطنين ويعوا أهمية اللقاح».

المواطنون سيسجلون لتلقي اللقاح ويتلقون الرسالة بنفس اليوم

فيما أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحة خلال حوارها مع نفس المراسل: «كل أتوبيس فيه 15 واحد معاهم تابلت، التابلت ده يسجل للمواطن للحصول على اللقاح، وتصله رسالة فورية ويروح في نفس اليوم يأخذ اللقاح من المراكز اللي هتستجيب للحملة، هي مراكز مخصوصة للحملة، والتي غالبا ستكون في مراكز الشباب».

فيما رد رئيس مجلس الوزراء: «نساعد أهالينا اللي مش عارفين يدخلوا على الموقع ويسجلوا، إحنا بندخل نسجل له، هتجيله رسالة في نفس اليوم».