انطلاق اجتماع الحكومة الأسبوعي

انطلق اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل لبحث عدد من الملفات المهمة، أبرزها موقف إصابات فيروس كورونا بعد تصاعد الإصابات خلال الأسبوع الأخير، وموقف خريطة اللقاحات التي تصل مصر تباعًا.

مدبولي يبحث موقف إصابات كورونا بعد تصاعدها الأسبوع الأخير

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد شارك صباح اليوم، في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بعد قليل.