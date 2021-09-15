منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل بشأت تلقي الحامل والمرضع لقاح كورونا

وضعت منظمة الصحة العالمية، ما يمكن تسميته بجدول زمني لتلقيح سكان منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما صرح الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، الذي قال إن «هناك تأخرا بعدد اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، رغم أن هناك 5 مليارات و500 مليون جرعة للعالم كله»، فيما حسم دكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط الجدل بشأن تلقي المرضعة أو الحامل للقاح كورونا.

توضيحات بشأن توصيات منظمة الصحة العالمية حول الحوامل والمرضعات

وقال دكتور ريتشارد برينان، إن «توصيات منظمة الصحة العالمية تسترشد بالمجموعة الاستشارية، وبالنسبة للنساء الحوامل لم تكن ضمن المجموعات التي خضعت للتجارب، ولكن هناك دراسات تجرى حاليًا عليهن».

وأضاف أن «المرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحصل على اللقاح إذا كانت تعرضها للمخاطر يفوق مخاطر الحصول على اللقاح»، مضيفا أنه مثلا «إذا كانت تعمل في مكان تنتشر فيه العدوى، وأوصى بتناول هذه الفئات اللقاح عندما تكون المرأة مصابة بأمراض مناعية مثل مرض السكر أو مرض السرطان».

وأوضح مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه بالنسبة للجرعة المعززة فلابد من إعطاء المزيد من التوزيع المنصف للقاحات بدلا من تناول جرعة معززة للقاح.

المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية: نهدف لتطعيم 40% من سكان الشرق الأوسط بنهاية 2021

وأضاف «المنظري»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم، أن منظمة الصحة العالمية تسعى للوصول إلى 10% من تلقيح المنطقة بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري، على أن تبلغ تلك النسبة 40% بحلول نهاية عام 2021.

وقال «المنظري» إن متحور دلتا يوجد في 163 دولة حول العالم، مضيفا: «لدينا 16 دولة بإقليم شرق المتوسط بها متحور دلتا، كما أن معدلات الإصابة لدى الأطفال لا تؤدى إلى الوفاة أو الحجز بالمستشفيات».

منظمة الصحة العالمية: لا نرصد شدة في الأعراض لدى الأطفال والبالغين المصابين بمتحور دلتا

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه رغم سرعة انتشار متحور دلتا ولكن لم نرصد شدة في الأعراض لدى الأطفال والبالغين.

وحول تفاصيل عملية التطعيم في منطقة الشرق الأوسط وآلية كوفاكس، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إنه «بفضل مرفق كوفاكس، تلقى الإقليم 51.54 مليون جرعة من لقاحات كورونا من أصل 89 مليون جرعة مخصصة للدول حتى الآن».

وأضاف أنه سعيا لمواصلة زيادة التغطية، تحث منظمة الصحة العالمية الدول المرتفعة الدخل والجهات المانحة والشركاء على ألا يدخروا جهدا لزيادة إمدادات اللقاحات للبلدان المنخفضة الدخل.