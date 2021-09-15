رئيس الاتحاد الإفريقي للتشييد يطالب بزيادة التمثيل التجاري في إفريقيا

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إن الشركات انطلقت وطورت من نفسها بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل قانون لتعويض شركات المقاولات، حتى لا تتحمل الخسائر نتيجة إيقاف البناء بعد ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتا إلى أن شركات القطاع العام والقطاع الخاص، نفذت أنفاق قناة السويس، وكذلك مترو الأنفاق في ظل وجود مشاريع كثيرة في مصر.

مطالب العاملين في قطاع التشييد

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن هناك تحديات تواجه قطاع التشييد، ومنها زيادة خطوط طيران مصر للطيران في إفريقيا، وكذلك اختيار كفاءات أكثر في الشركات الفترة المقبلة، بجانب ضرورة زيادة فروع البنوك المصرية، في القارة الإفريقية، لافتا إلى أن هناك 12 مكتب تمثيل تجاري في 12 دولة إفريقية فقط، من أصل 52 دولة إفريقية لذا يجب زيادة التمثيل التجاري وتسهيل النقل البحري لأنه أسهل من الجوي والبري.

تشييد محطة طاقة متنوعة شمسية وللرياح والكهرباء

وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن محطة بنبان في أسوان، تعد أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بجانب محطة طاقة الرياح في البحر الأحمر، وقد صممه المشييدين، في السنوات الماضية، بجانب إنشاء عدد من المحطات بالطرق التقليدية لحل أزمة الكهرباء وسط استقرار الطاقة في مصر في الوقت الحالي بجانب تصدير الطاقة إلى الخارج.

وتشهد مصر طفرة عمرانية كثيرة في قطاع التشييد والبناء حيث تم بناء أكثر من 5 مدن جديدة بجانب عدد من الكباري والمحاور لتسهيل التنقل داخل الدولة وحل الأزمات المرورية.