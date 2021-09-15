«جبهة تحرير تيجراي»: آبي أحمد «سفاح وقاتل» ويرغب في إحداث مجاعة بالإقليم

قال جيتاشيو رضا، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي، إن الجبهة لا تسعى لانفصال وانقسام إقليم التيجراي كدولة منفصلة عن إثيوبيا، أو الاستيلاء على السلطة، وإنما تسعى لرفع المعاناة عن سكان إقليم التيجراي، لما يلاقونه من انتهاكات من قوات أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، وتحقيق الاكتفاء والاستقرار لسكان الإقليم وطرد قوات أبي أحمد من الإقليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN».

تيجراي لم تحصل على أي دعم من الخارج كما يزعم آبي أحمد

وأضاف «رضا»، أنهم لم يحصلوا على أي دعم من الخارج كما يزعم أبي أحمد، مطالبًا المجتمع الدولي بالاستمرار في ممارسة الضغوط على أبي أحمد للتوقف عن المجازر التي يرتكبها في التيجراي، فالانتخابات الإثيوبية كانت مجرد أضحوكة، ونحن لا نعترف بها، موضحًا في الوقت ذاته أن حصول أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام نكتة ومزحة وليست حقيقة أو واقعا، فهو قاتل وسفاح، فكيف يفوز بجائزة نوبل للسلام.

حصول آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام نكته ومزحة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي، أن هناك صراعا قائما مع أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، وقمنا ببعض العمليات الهجومية في إقليم تيجراي ضد قوات أبي أحمد وأصبحنا نسيطر على أجزاء كبيرة من المنطقة، «بالنسبة لنا يجب أن نتخذ تلك الخطوات لإعادة السيطرة على المنطقة بأكملها مرة أخرى، وسنستمر في العمل ونعمل بكل قوة لاستعادة المنطقة، ولدينا العديد من الاتصالات مع الإقليم، ولن نسمح للقوات التابعة لأبي أحمد بالسيطرة على المنطقة».

وأردف أن قوات أبي أحمد تستهدف المدنيين، والعديد من النساء تعرضوا لانتهاكات صارخة وقاموا بتدمير منازل وأراض زراعية داخل الإقليم، «أبي أحمد يريد إحداث نوع من المجاعة داخل الإقليم لإخضاع الإقليم لسيطرتهم، ونحن نحاول أن نوقف حالة الدمار التي أحدثوها ومستعدون للعمل مع الجميع من اجل تحرير الإقليم، منوهًا بأن قوات أبي أحمد قامت بما يسمى إبادة جماعية في التيجراي».