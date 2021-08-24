الاتحاد الأفريقي يستعرض تقرير تقصي الحقائق عن ممارسات إثيوبيا في تيجراي

تستعرض اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اليوم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الاتحاد الافريقي بشأن ممارسات الحكومة الاثيوبية في إقليم تيجراي.

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي الحقائق لبدء أعمالها والتحقيق في أحداث إقليم تيجراي.

لجنة تقصى الحقائق فى تيجراى مشكلة منذ مايو الماضى

وأوضحت اللجنة الأفريقية، أنَّه سيتمّ مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق خلال أعمال الدورة الاستثنائية 34 والتي يجرى عقدها بشكل افتراضي عن بعد في بانجول عاصمة جامبيا.

وبدأت الحرب بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير إقليم تيجراي قبل نحو عام وتحديدًا في نوفمبر العام الماضي، على خلفية اتهام رئيس الوزراء الإثيوبي، حكومة إقليم تيجراي بمهاجمة قوات الجيش المتواجدة هناك، قائلًا إن «الجيش سيستخدم القوة لتأمين البلاد».

فيما قتل مئات الأشخاص منذ بدء الحرب في نوفمبر 2020، وفر الآلاف من الصراع في إقليم تيجراي إلى السودان.

اللجنة الأفريقية تؤكد التزام لجنة تقصى الحقائق بالحياد

وأكّدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التزام لجنة تقصي الحقائق بمبادئ الاستقلالية والسرية والنزاهة والحياد ما يضمن حماية من يتم التعاون معهم، داعية إلى تعاون جميع أصحاب المصلحة لتمكّينها من تنفيذ مهمتها بشأن الأحداث الجارية في إقليم تيجراي.

وتتكون اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من أحد عشر مفوضاً من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتجتمع اللجنة 4 مرات في السنة خلال الدورات العادية وقد تعقد جلسات غير عادية.

وحصلت لجنة تقصي الحقائق على صلاحيات التحقيق فيما يثار عن الممارسات الإثيوبية بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في إقليم تيجراي.

وأجرت لجنة تقصى الحقائق جمع المعلومات ذات الصلة، لتحديد ما إذا كانت الممارسات الإثيوبية تشكل انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إقليم تيجراي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت فى وقت سابق أنها لن تقف مكتوفة الأيدى فى ظل الأوضاع فى إقليم تيجراى وستراقب الأوضاع باستمرار