محامين المنيا تكرم صاحبة المركز الأول بمسابقة القرآن العالمية

كرمت نقابة المحامين بالمنيا، المحامية مروة إبراهيم الشهيرة «مروة العربي»قرية إطسا بمركز سمالوط، الفائزة بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي نظمتها الهيئة الأوروبية للشئون الإسلامية بكندا في فرع التلاوات العشر للقرآن الكريم بمشاركة 77 دولة.

حضر االتكريم علاء حسن نقيب المحامين بالمنيا، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة، ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر.

وحرصت نقابة المحامين بالمنيا على مشاركة المتسابقة فرحتها بتلك المناسبة الغالية حيث قامت بتكريمها لفوزها بعالمية القرآن الكريم للعام الحالي.

ووجه أعضاء مجلس النقابة للفائزة التهاني والتبريكات متمنين لها دوام التقدم والرقي بحياتها العملية ومداومة حفظ كتاب الله كي تنعم بالسعادة الحقيقية في الدارين "الدنيا والأخرة".

وحصلت المتسابقة "مروة العربي" على نسبة نجاح 100 % في الأسئلة النظرية و97 % في الأسئلة الشفوية، متقدمة على المتسابق السعودي حمد بن راشد بن طلال الذي جاء في المركز الثاني، والمغربية سبلبنا مجيد مهدي التي جاءت في المركز الثالث.

وقالت مروة إبراهيم الشهيرة "بمروة العربي"إنها تخرجت من كلية الشريعة والقانون، وتداوم حفظ القرآن الكريم، وتحمل كتاب الله من صغرها وكان جدها يفتح كتابا فى القرية وبدأت معه الحفظ وهي في سن الـ 5 سنوات، وأتمت حفظ القرآن الكريم كاملا.

وأضافت أنها من أبناء قرية أطسا التي تتميز بانتشار كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وتخريج عدد كبير من حفظة القرآن الكريم والأئمة والدعاة المنتشرين في أنحاء مصر وعدد من الدول العربية.

يذكر أن المنطقة الأزهرية بالمنيا كرمت في وقت سابق المحامية مروة العربي، في احتفالية كبيرة تليق بإنجازها وتحقيق الفوز.