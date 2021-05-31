بعد 3 أشهر على وفاة رئيس مركز سمالوط.. نائبه يلحق به بأزمة قلبية

توفي قبل قليل المهندس أحمد جمال، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، في شمال محافظة المنيا، إثر تعرضه لأزمة قلبية، بعد خضوعه لعمليه جراحيه في القلب، حيث جاءت وفاته بعد مرور نحو 3 أشهر فقط على وفاة المهندس محمد السيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وهو من أبناء قرية «بني حسن الشروق»، بمركز أبوقرقاص.

وقال مصدر مسئول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط إن نائب رئيس الوحدة المحلية دخل في صراع مع المرض منذ فترة، وأجرى عملية جراحية في القلب، ووصفه بأنه من أكفأ وأنشط نواب رؤساء المركز على مستوى المحافظة.

ونعى اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة سمالوط الحالي، نائبه المهندس أحمد جمال، مقدماً تعازيه لأسرته ولجميع أصدقائه، داعياً له بالرحمة والمغفرة.

كما نعى الحزب الناصري بمحافظة المنيا الفقيد، عبر بيان أصدره اليوم الاثنين، وجاء فيه: «بمزيد من الحزن والأسى ينعي الحزب العربي الديموقراطي الناصري بمحافظة المنيا، المهندس أحمد جمال، نائب رئيس مركز ومدينة سمالوط، بعد وفاته اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وأصدقائه الصبر والسلوان».

وأرسل الحزب برقيه عزاء لأسرة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وكلف علي عبد المنعم، الأمين العام بالمنيا، أمين عام مركز مطاي بحضور وتقديم واجب العزاء والمواساة، نيابة عنه وعن قيادات الحزب.

وكذلك بعث البرلماني السابق الدكتور سمير رشاد أبو طالب، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالمنيا، برقية عزاء لأسرة الفقيد، كما نعاه بأشد العبارات على صفحته الرسمية وعلى صفحة الحزب، مكلفاً أمين مركز مطاي بحضور وتقديم واجب العزاء والمواساة.