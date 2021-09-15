أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الاثنين، عن نجاح ثاني عملية زرع قرنية بمستشفى رمد المنصورة، وهي العملية الثانية من نوعها خلال شهر، وهو ما يعد إنجاز كبير.

مكي: ثاني عملية زرع قرنية خلال شهر

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم إنجاز جديد على يد أطباء الدقهلية، حيث نجح فريق طبي بإجراء ثاني عملية زرع قرنية بمستشفى رمد المنصورة، في اقل من شهر، مما يُعد إنجازاً جديداً يُضاف للخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى، حيث تُعد تلك العملية بمثابة خطوة هامة وأمل جديد لمرضى القرنية بمحافظة الدقهلية.

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، إن الفريق الطبي تمكن من استقبال المريض وإجراء عملية الزرع والتي استمرت لمدة ساعة، وأنه اطمأن على الحالة الصحية للمريض عقب الانتهاء من العملية.

شكر صحة الدقهلية لأطباء رمد المنصورة

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريض والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، الفريق الطبي المكون من: الدكتور ناصر عمر استشاري طب وجراحة العيون، والدكتور أحمد سليم استشاري طب وجراحة العيون، والدكتور مروة نبيه اخصائي طب وجراحة العيون، والدكتور أمل ابو ليلة استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير بالمستشفى، بالإضافة إلي التمريض سارة المرشدي، وبإشراف عام طبي واداري الدكتورة عبير عبد القادر استشاري طب وجراحة العيون ومديرة المستشفى.

يذكر أنه في 18 أغسطس 2021 نجح فريق طبي بإجراء اول عملية زرع قرنية بمستشفى رمد المنصورة وهو يعد انجازا جديدا يضاف للخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى حيث تعد تلك العملية بمثابة خطوة هامة وأمل جديد لمرضى القرنية بمحافظة الدقهلية، حيث تمكن الفريق الطبي من استقبال المريض والذي يبلغ من العمر 22 عاما واجراء عملية الزرع والتي استمرت لمدة ساعة.