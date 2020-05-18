"طب المنصورة" و"تحيا مصر" يتفقان على زرع 30 قرنية شهريا لغير القادرين

وقعت الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، اليوم، برتوكول تعاون مع صندوق "تحيا مصر" بحضور الدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز طب وجراحة العيون وشركات بيت الخبرة وتمثلها مؤسسة خالد عبد الله للرعاية الاجتماعية ومجموعة ايليت للخدمات الطبية والتجارية بهدف دعم مبادرة رئيس الجمهورية " نور حياة " لمكافحة ضعف وفقدان الأبصار.

وقالت الدكتورة نسرين صلاح عمر، إن توقيع الاتفاق يأتي في إطار دور صندوق تحيا مصر الداعم لأجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية للمساهمة في تحسين الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة وتقديم الخدمات للمرضى الغير القادرين والقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف عميد كلية الطب، في تصريح صحفي، إن الاتفاق يتضمن تحويل صندوق تحيا مصر 30 مريض شهريا لإجراء عمليات زراعة قرنية العين لغير القادرين، وتوريد مجموعة ايليت للخدمات الطبية والتجارية، القرنيات والمستلزمات الطبية المستخدمة فى العمليات الجراحية الخاصة بترقيع قرنية العين وقيام كلية الطب ممثلة في "مركز طب وجرحة العيون" بإجراء العمليات الجراحية الخاصة بترقيع قرنية العين لعدد 30 مريض من غير القادرين شهريا ومتابعتهم بعد إجراء العملية.

وأكد الدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز طب وجراحة العيون أن هذا البرتوكول يخدم مرضى القرنية المستحقين والغير قادرين حيث تكون تكلفة العملية باهظة وسيقوم المركز بتقديم الخدمات الطبية من كشف وإجراء العملية ومتابعة بعد العملية لخدمة المرضى والمساعدة على إنهاء قوائم الانتظار لعمليات زرع القرنية.