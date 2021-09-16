تعرف على موعد عرض مسلسل بربروس والقنوات الناقلة

يبحث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد عرض مسلسل بربروس والقنوات الناقلة له، حيث ينتظر الجمهور عرض أول حلقات المسلسل الدرامي التاريخي التركي، اليوم، الذي يتناول حياة أول قبطان في الدولة العثمانية.

موعد عرض مسلسل بربروس والقنوات الناقلة له

يبدأ موعد عرض مسلسل بربروس والقنوات الناقلة له، مساء اليوم على قناة «TRT 1» التركية، بينما يعرض في اليوم التالي مترجما على عدد من القنوات العربية منها «الفجر» الجزائرية، وقناة «اليرموك»، التي ستذيع الحلقة الأولى من المسلسل يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة، وتعاد الحلقة يوم الأحد في تمام الساعة الـ 11 صباحا.

وتصل مدة عرض الحلقة لـ 120 دقيقة، وتشهد الحلقة الأولى من المسلسل أجواء من الإثارة والتشويق بالإضافة إلى عدد من المعارك الطاحنة التي سيخوضها «عروج بربروس» ضد هجوم الصليبين، وهو ما ظهر في البرمو الدعائي للحلقة الأولى التي من المقرر عرضها الليلة.

البرمو الدعائي لمسلسل بربروس

بربروس مسلسل تركي تاريخي، من إخراج الأخوة تايلان،، وتأليف جنيد أيسان، أوزان أكسونغور، بالإضافة إلى أوغوز أياز، وبطولة إنجين ألتان دوزياتان، وأولاش تونا أستيب، وبيلين عقيل، ويتكين ديكنسيلر، وكانر توبكو، وبهادير ينيسهيرلي أوغلو.

ويتناول المسلسل حياة البحار الشهير بربروس خير الدين باشا وإخوانه، والمعروف باسم القبطان الأول أو «قبطان باشا» في الإمبراطورية العثمانية، في عهد السلطان سليم الأول، والذي نجح في تحقيق انتصارات لا تُنسى في الحملات الخارجية للدولة في ذلك الوقت.

ويقوم الممثل التركي الشهير إنجين ألتان دوزياتان بدور «عروج بربروس»، وهو الأخ الأكبر لـ «خير الدين بربروس»، والذي يقوم بدوره خلال الأحداث أولاش تونا أستيب.