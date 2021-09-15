موعد عرض مسلسل الإخوة بربروس بطولة أنجين ألتان دوزياتان

يترقب قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، عرض مسلسل الإخوة بربروس، لاسيما وأنه يُعد من الأعمال الدرامية التي تنتمي للمسلسلات ذات الميزانيات الضخمة، وتدور أحداثه في إطار تاريخي.

وكشفت قناة «اليرموك» الفضائية، عن عرض مسلسل الإخوة بربروس، اعتبارًا من يوم السبت المُقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يُعاد مساء اليوم التالي في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة اليرموك، على «فيس بوك»، فيما يتعلق بعرض مسلسل الإخوة بربروس، البرومو الدعائي للعمل، معلقة عليه: «مشاهدينا الكرام كونوا معنا مع أولى حلقات المسلسل التاريخي الإخوة بربروس».

ويأتي عرض مسلسل الإخوة بربروس، عبر قناة TRT، اعتبارًا من غد الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث نشرت القناة البرومو الدعائي للعمل عبر صفحتها الرسمية، وحصد أكثر من مليون مُشاهدة.

Barbaros kardeşler, denizlerin nizamını sağlamak için yola çıkıyor!#BarbaroslarAkdenizinKılıcı 16 Eylül Perşembe 20.00’de TRT 1’de başlıyor! @BarbaroslarDizi pic.twitter.com/lYPP82wx5c — TRT 1 (@trt1) September 14, 2021

مسلسل الإخوة بربروس، تدور أحداثه حول 4 أخوة نشأوا في القرن الـ15 بجزيرة «ميديللي»، وكيف تجاوز الإخوة الصعوبات والتحديات الكبيرة ليصبحوا فاتحي البحار وكان ذلك في زمن الخلافة العثمانية، والإخوة هم أبناء الفارس يعقوب آغا، وأسماؤهم إسحاق وعروج وخضر وإلياس.

مسلسل الإخوة بربروس، من بطولة أنجين ألتان دوزياتان، أولاش تونا أستيبه، يجيت أوزشينر، وبيلين عقيل ألتان.