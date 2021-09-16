محافظ أسيوط يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لجهوده فى عمله

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لمجهوداته المتميزة وإنجاز عدد من المشروعات بالمحافظة خلال عمله بالمحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك على هامش اجتماع الوزير المحافظ مع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة.

شهادة تقدير ووسام المحافظة لمدير الشباب والرياضة

وأهدى محافظ أسيوط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، شهادة تقدير ووسام المحافظة نظرًا لجهوده المخلصة في الدفع بمنظومة العمل التي اتسمت بالتفاني والأداء المتميز، فضلا عن تنفيذ فعاليات اللقاءات الشبابية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري فضلا عن حملات التبرع بالدم بمختلف مراكز الشباب والأندية وحملات التطعيم ضد فيروس كورونا ، متمنيًا الاستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات في أماكن العمل واستكمال الفعاليات والمشروعات التي يجري تنفيذها في كافة ربوع وأنحاء المحافظة.

وأثنى المحافظ على دور مديرية الشباب والرياضة في النهوض بالنشء والشباب ورعايتهم وتقديم كافة الرعاية لهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمشاركة المجتمعية في كافة الفعاليات، ومساهماتها البناءة وتعاونها المستمر مع أجهزة المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تحظى بالعديد من النماذج التي أثبتت كفاءتها في مختلف مجالات العمل.