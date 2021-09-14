محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والقرى بمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية والقروية بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ وفقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية ومعايير الجودة، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات طبقا للمواعيد المقررة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ تقديمه لسبل الدعم الممكنة لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وإنشاء المشروعات التي تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقاً لرؤية مصر2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

توسعة محطة مياه الشرب بتل زايد لمساحة 12 ألف متر

وفي سياق متصل، تفقد محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري الأعمال الجاري تنفيذها لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري ومن بينها أعمال الرصف بطريق النواورة دائري عزبة الزهري التابع للوحدة المحلية لقرية النواورة، واستكمال أعمال الرصف بالطرق الموازي لقرية العقال القبلي، كما تفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتوسعة محطة مياه الشرب تل زايد والتي تخدم عدد من قرى مركز البداري وساحل سليم لتصبح 12 ألف م3/يوم بدلاً من 8 الاف م3/يوم وذلك للاطمئنان على سير العمل بها وما وصلت إليه معدلات التنفيذ فضلاً عن مد كابلات الكهرباء للربط بين القرى كتغذية بديلة لكل المحولات لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي معوقات قد تحدث أثناء التنفيذ.

تبطين ترعة عامر بطول 9.5 كم

بينما قام خالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة الغنايم، بتفقد أعمال تطوير مركز شباب دير الجنادلة والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الثانية بمركز الغنايم، كما تابع أعمال تبطين ترعة عامر بقرية دير الجنادلة بطول 9.5 كم ضمن أعمال الري.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح» وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط».