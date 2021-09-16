مصر وليبيا توقعان مذكرة تفاهم حول الشؤون الاجتماعية

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عددًا من بروتوكولات التعاون بين الحكومتين المصرية والليبية.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ليبيا، ووقع من الجانب المصري نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن الجانب الليبي وفاء أبوبكر الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وتسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبر اللجنة العليا المشتركة مع مصر، والتي تقام لأول مرة منذ 2009، إلى الاستفادة من مجهودات مصر في التنمية وإمكانية قيادة عمليات إعمار ليبيا، خاصة بعدما صرح سلامة الغويل وزير الشئون الاقتصادية الليبي، بشأن استحواذ مصر على 70% من عقود إعادة الإعمار.

ويزور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، مصر هذه الأيام، لترأس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بعدما سبقه إلى القاهرة وفد بلاده الوزاري، للاجتماعي بالوزراء المصريين، بشأن تحضيرات اللجنة العليا، وسط توقعات ببدء جهود الإعمار في ليبيا بعد عقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا، المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل.