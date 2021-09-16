«مناخ الزراعة»: الإنتاجية في مصر تضررت بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تأثرت بالتغيرات المناخية كسائر دول العالم، مشددة على أن هذه القضية أصبحت وجودية، لأنه في بعض الأحيان تكون الآثار السلبية المترتبة على التقلبات المناخية الجانحة لها مردودات اقتصادية سلبية وتخريب للبنية التحتية ونقص الإنتاجية الزراعية.

مصر ستشارك في «كوب 26» بإنجلترا

وأضاف «فهيم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وإيمان الحويزي: «العالم بدأ ينتبه لتلك القضية، ومصر ستشارك في كوب 26 بإنجلترا، وسيكون لها كلمة وموقف قوي، لأنها من ضمن الدول المتأثرة من هذه الظاهرة وغير المسببة لها، لأن المسبب لها غازات الاحتباس الحراري المسؤول عنها الدول الصناعية الكبرى التي تسهم بجزء كبير جدا فيها، حيث تبلغ نسبة مصر نحو 06.% أو أقل، لكن تأثرها من تداعيات الظاهرة كبيرة جدا».

أسباب تضرر مصر من التغيرات المناخية

وتابع رئيس مركز تغير المناخ الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تأثر مصر من هذه الظاهرة بدرجة كبيرة لأكثر من سبب مثل موقعها الجغرافي الذي جعلها منطقة جافة، كما أن البنية التحتية الموجودة بها لم تكن مؤهلة للتعامل مع كميات كبيرة من الأمطار وموجات الحر الشديدة التي سببت زيادة الضغوط على شبكة الكهرباء، كما أن موجات الصقيع سببت مشكلات كبيرة للزراعة، فالبنية الأساسية الزراعية غير مؤهلة، وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج إلى دعم كبير من الدول المسببة لهذه الظاهرة.

دعم من البنك الدولي

وأكد أن البنك الدولي سيساعد مصر في إعداد خطة واستراتيجية قصيرة المدى لكي تدعمها في التغلب على هذه الظاهرة، لافتًا إلى أن هناك بعض المشروعات القومية التي تستهدف تقليل هذه التأثيرات وأهمها تطوير وتحديث الري الحقلي.

وأردف أن إلغاء بعض الأنفاق في الطرق سببه التغيرات المناخية والأمطار الشديدة التي كانت تتسبب في تعطيل الحركة المرورية، لذلك غيرت الدولة المصرية من شكل الشبكة داخل المدن.