انطلاق منتدى دور العلاج الطبيعي في علاج فيروس كورونا بجامعة بنها

نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، المنتدي العلمي الأول للكلية تحت عنوان دور العلاج الطبيعي في علاج فيروس كورنا المستجد.

يأتي ذلك في إطار احتفال جامعة بنها باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها السابق والدكتور محمود عبد الصبور عميد كلية الطب الأسبق، وسامية عبد الحميد أمين عام جامعة بنها السابق وأساتذة الكلية ورؤساء أقسام العلاج الطبيعي بمستشفى الجامعة وزارة الصحة.

سوسة: العلاج الطبيعي له قدرات كبيرة في مواجهة كورونا

وقال الدكتور جمال سوسة، إن جامعة بنها تحتفل بإطلاق المنتدى العلمي الأول بالكلية بباكورة التعاون بين قطاع خدمة المجتمع وكلية العلاج الطبيعي تحت شعار دور العلاج الطبيعي في فيروس كورنا؛ اعترافا بالمساهمات التي تقدمها مهنة العلاج الطبيعي للمجتمع؛ من أجل استعادة النشاط وتخفيف الآلام المزمنة وتعزيز الصحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار «سوسة» إلى أن قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، يشارك في تفعيل جميع المبادرات الرئاسية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي «100 مليون صحة، وحياة كريمة، وصناعية مصر»؛ لكسب ثقة المجتمع وتعزيز مكانة الجامعة الدولية من خلال مد جسور التعاون مع المجتمع ووضع كلية العلاج الطبيعي على بداية الطريق لتكون بيت خبرة في مجال تخصصها.

المغربي: العلاج الطبيعي مهم لتأهيل مصابي كورونا

ومن جانبه، قال الدكتور حسين المغربي، إن دور العلاج الطبيعي مهم جدا لتـأهيل المصابين بفيروس كورنا، مؤكدا أن الكلية هي نوعية ومتميزة إذ تعتبر استكمالا للمنظومة الطبية داخل الجامعة، فهي تخدم محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.