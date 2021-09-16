24 مليون دولار تراجعا بواردات لعب الأطفال خلال العام الجاري

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم الواردات من لعب الاطفال تراجعت خلال العام الجاري نحو 24 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار العام الماضي، معللا ذلك إلى تراجع نسب الإقبال على شراء الألعاب الإلكترونية.

تراجع نسب الإقبال على شراء ألعاب الأطفال

وأضاف «صفا» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق لعب الأطفال يشهد ركودًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، على أن يعاود الرواج مع دخول شهر أكتوبر مع أعياد الطفولة، وتوزيع الهدايا على الأطفال خلال الاحتفالات التي تعقدها المدارس.

الألعاب الإلكترونية الأكثر إقبالا

وأوضح أن سوق «حارة اليهود» المتخصص في بيع ألعاب الأطفال يعاني من حدة الركود، وهناك حرق في الأسعار إذ تعاني محلات لعب الأطفال من زيادة الأعباء والالتزامات، موضحًا أن أكثر الألعاب الإلكترونية إقبالا هي «كاندي كراش، لعبة ببجي، Fortnite ولعبة ليج أوف ليجيندز League of Legends ولعبة دوتا 2 (DOTA 2) ولعبة تيم فورتريس Team Fortress 2و لعبة وارفريم Warframe».

انتعاشة في مبيعات الصبارة الراقصة

فيما كشف نائب رئيس الشعبة، عن وجود انتعاشة حقيقية في مبيعات لعبة واحدة فقط في سوق الألعاب الشعبية والتقليدية وهي «الصبارة الراقصة»، منوهًا بوجود نوعان من الصبارة الراقصة، النوع الأول: «الصبارة الأصلية» وتأتي بمنفذ USB لشحن البطارية، والنوع الثاني من الصبارة الراقصة هي اللعبة نفسها، ولكن بالبطاريات غير القابلة للشحن.

تراجع سعر الصبارة الراقصة

وأشار إلى أن الصبارة الراقصة مصنوعة من القماش، وتحتوي على 3 أزرار، أحدهم لتشغيل اللعبة، وآخر لتشغيل الأغاني التي تدعم الرقص والغناء، وذر آخر للإيقاف، كما يوجد باللعبة خاصية «USB» لشحنها، مناشدًا المواطنين إلى عدم التكالب على شراء اللعبة في الوقت الحالي، تجنبًا لمزيد من رفع الأسعار، لافتًا إلى أن دخول شحنات جديدة من اللعبة سيؤدي إلى تراجع سعرها بشكل كبير.