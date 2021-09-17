التفاصيل الكاملة للدورة الجديدة من فعاليات مهرجان جرش 2022

بعد غيابه العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي أسكتت صوت الموسيقى وأوقفت حركة المسارح، يعود مهرجان جرش للثقافة والفنون، في دورته الـ 35 ليواجه الفيروس بالفرح والشعر والموسيقى.

مصر حاضرة بوزيرة الثقافة وفرقة أوبرا القاهرة.. ومشاركة شعراء في احتفالية جرش الثقافية

المهرجان الذي يقام برعاية ملكية سامية تحت شعار (جرش مزينة بالفرح)، سيفتتح فعاليته بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، بحضور وزراء وضيوف من الأردن والدول العربية، وستحضر الحفل من مصر وزيرة الثقافة المصرية الدكتوره إيناس عبدالدايم.

وبعد مراسم الافتتاح الرسمية، ستصدح الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، بصوتها القادم من لبنان، لتزين مدرجات المدينة الأردنية العريقة، وتطرب الحضور بأجمل الأغاني التي يحفظها الجمهور العربي والأردني عن ظهر قلب.

ماجدة الرومي تفتتح المهرجان وتصدح بصوت لبنان بعد غياب

وتحدث مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي، عن برنامج المهرجان، أثناء استقباله الإعلامية رُلى الهباهبة في مقر إدارة المهرجان قائلا: «يتميز المهرجان هذا العام أنه يقام في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع وخصوصا الوسط الثقافي والفني بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على كل مناحي الحياة».

وأضاف «يتميز المهرجان أيضا بعودة الفرق العالمية إلى مسارح المدينة الأثرية بعد غياب فمن اليونان (الفرقة اليونانية للفنون الشعبية)، إلى جانب فرقة الفنون الشعبية الأذربيجانية، وتشارك كوريا الجنوبية أيضا بفرقة (b boy)، ومن مصر سيكون هنالك عرض مميز لفرقة أوبرا القاهرة للفنون الشعبية».

وأكمل «سماوي» قائلا: «هذا العام لدينا 40 فرقة أردنية من كل المناطق، و70 فنانا أردنيا منهم: عمر العبدلات، ونداء شرارة، وسهير عودة، ومكادي نحاس، وجهاد سركيسو، وحسين السلمان، وأسامة جبور، و300 موسيقي، إلى جانب حضور نجوم عرب كبار، كالسيدة ماجدة الرومي، والمطرب السوري جورج وسوف، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان السوري حسين الديك، ومن العراق الفنان سيف نبيل».

ولفت إلى اهتمام إدارة المهرجان ببرامج الأطفال مما سيشجع العائلة الأردنية على حضور فعالياته التي ستكون مجانية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وتشجيعا للفنان الأردني، وحتى تذاكر الحفلات الفنية للنجوم ستكون بأسعار رمزية، مضيفا «هدفنا في المهرجان ليس ربحيا بل نحن نهدف لنشر الثقافة والفنون الراقية وإعادة الفرح لمدرجات المدينة الأثرية».

وتطرق مدير المهرجان أيمن سماوي، للحديث عن الفعاليات الثقافية قائلا: «لقد دعونا هذا العام ما يزيد عن 270 شاعرا وأديبا من مختلف الدول العربية، ليشاركوا ضمن فعالياتنا الثقافية بأمسيات شعرية وقراءات نقدية أدبية، ومن أهم الأسماء، أحمد الشهاوي (مصر)، وبروين حبيب (البحرين)، وزاهي وهبي (لبنان)، ومأمون النطاح (العراق)، وسيكون هناك أيضا ملتقى جرش النقدي للدراما العربية بمشاركة نجوم الدراما من مصر الفنانة صابرين، ومن الكويت داود حسين، ومن لبنان تقلا شمعون، ومن الأردن نادرة عمران وزهير النوباني».

وأشار إلى أن فعاليات المهرجان ستمتد لتاريخ الثاني من أكتوبر المقبل، بفعاليات فنية وثقافية ترفيهية تتضمن معارض ومسابقات ثقافية وألعاب وكرنفالات للأطفال والأسرة ليأتي هذا المهرجان ليبث الفرح والبهجة في نفوس من يحضره.

وأكدت الإعلامية رُلى الهباهبة، بعد لقائها مع مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون، إلى أن عودة المهرجان هذا العام ببرنامج ثري وغني بفعاليات منوعة وأسماء كبيرة خلال ظروف جائحة كورونا، والمعوقات التي يواجهها المنظمون بالتزام ببرتوكولات التباعد والمحافظة على سلامة المشاركين، دليل على عمل مكثف وجهد كبير من إدارة المهرجان بكل طواقمها وفي وقت قصير، لعودة الحياة لمدرجات مدينة عريقة ومهرجان كبير يقدم باسم الأردن «الثقافة والفن الراقي» في هذا الوقت الذي يتم الاحتفال فيه بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.