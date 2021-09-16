تنمية مشروعات البحر الأحمر: تمويل 16 ألف مشروع في 7 سنوات

أكد إيهاب عبد الحميد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البحر الأحمر، أن هناك طفرة وتطور هائل خلال السبع سنوات الماضية، لتصبح المشروعات الصغيرة هي عصب الصناعة المصرية، موضحاً أن الجهاز يقدم خدمات غير مالية للمستفيدين، مثل خدمة «الشباك الواحد»، الذي يُنهي الإجراءات المطلوبة من المستفيدين سريعاً، مشدداً على أنه خلال سبع سنوات، هناك 99 ألف مشروع أصبحوا موجودين على أرض الواقع، أما في نطاق محافظة البحر الأحمر، فقد مول جهاز تنمية المشروعات، خلال السبع سنوات الماضية، حوالي 16 ألف مشروع، وفرت 32 ألف فرصة عمل.

اهتمام كبير بالقطاع غير الرسمي

وأضاف «عبدالحميد»، في لقاء مع برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الإعلامية دينا سالم، أن القطاع غير الرسمي كان مهملًا في مصر لسنوات طويلة، وفي القانون الجديد وجد الكثير من الاهتمام، والمميزات أيصًا من أجل الدمج في القطاع الرسمي، ومميزات كبيرة لتوفيق الأوضاع.

وأشار إلى أن محافظة البحر الأحمر تمتاز بالصناعات المحلية، والجهاز ضخ 648 مليون جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة خلال سبع سنوات مضت، موضحًا أنه خلال 7 شهور الجهاز ضخ 82 مليون جنيه في مشروعات جديدة وفرت 3 آلاف فرصة عمل، وهناك طفرة في تشغيل المصانع قبل نهاية العام، ما يضع البحر الأحمر على الخارطة الصناعية في البلاد.

قانون مهم

وشدد على أن القانون 152 لسنة 2020 من أهم القوانين التي صدرت لتقنين عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحًا أن السبع سنوات الماضية شهدت ضخ 33 مليار جنيه في تمويل المشروعات، وهي تعادل 64% مما جرى تمويله في الـ30 سنة الماضية، وهذا يبين حجم المجهود المبذول من الجهاز، والمتابعة المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة لمساندتها.