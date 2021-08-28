بنك مصر: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 27% من إجمالي محفظة القروض

حقق بنك مصر طفرة فى زيادة نسب النمو فى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، حيث وصل حجم محفظة التمويل بالقطاع إلى 27% من حجم محفظة تمويل البنك بنهاية يونيو 2021.

وقال البنك فى بيان إن هذا يأتى انطلاقاً من توجّهات الدولة، وتماشياً مع متطلبات البنك المركزى المصرى الذى ألزم البنوك بزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات، لتصل إلى نحو 52% من إجمالى حجم محفظة التمويل، وذلك لما تراه الدولة من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومى.

وأضاف البنك أنه يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنوعيها النمطى والإسلامى نحو 55.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

ويعمل بنك مصر على عدة محاور، الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث اشتملت تلك المحاور على تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية فى منح الائتمان، مصحوبة بمعايير واضحة وقوية، حتى يتم تكوين محفظة جيدة خالية من التعثر، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمى منتج تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك، الذى يحظى بأكبر شبكة فروع تغطى جمهورية مصر العربية.

ومن منطلق اهتمام بنك مصر بالتحول الرقمى ومساعدة العملاء على مواكبته، أطلق بنك مصر مؤخراً منتجاته الرقمية الجديدة تحت مظلة إكسبريس «قرض إكسبريس لتمويل المشروعات أونلاين»، وكذلك منتج «مرابحة المشروعات أونلاين»، حيث تعد تلك البرامج التمويلية الرقمية الأولى من نوعها فى مصر؛ حيث يُمكن لعملاء البنك تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكترونى دون الحاجة إلى الذهاب للفرع، بالإضافة إلى إطلاق القرض اللحظى المميكن لخدمات المشروعات متناهية الصغر، إذ تتم إجراءات منح التمويل خلال 48 ساعة.

كما يتيح البنك متابعة الإجراءات الخاصة بالتقدم لطلب التمويل أونلاين، خطوة بخطوة من خلال الموقع، وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض فى مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل فى ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وحصد بنك مصر الكثير من الجوائز عن الفترة السابقة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من الكثير من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة فى هذا المجال، منها جائزة «أفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، وجائزة «البنك الأكثر ابتكاراً فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وغيرها من الجوائز العالمية.

وأطلق بنك مصر 3 مراكز لتطوير الأعمال بفروع مختارة، وذلك بالمشاركة فى مبادرة رواد النيل التى أطلقها البنك المركزى المصرى بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتقديم 8 آلاف خدمة غير مالية لآلاف عملاء القطاع المصرفى، تتنوع بين خدمات استشارية، وخدمات تدريبية، وخدمات تأسيس وتكوين مشروع، وخدمات دراسات الجدوى الأولية والتحليل المالى المبدئى وغيرها من الخدمات التى تساعد رواد الأعمال على تطوير مشروعاتهم والتوسع بها ودخول مجالات جديدة.