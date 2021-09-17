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محمود مسلم

سعال مستمر.. البيت الأبيض يكشف حالة بايدن الصحية

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ثروت منصور
12:26 ص | الجمعة 17 سبتمبر 2021
جو بايدن

جو بايدن

أثار سعال الرئيس جو بايدن المستمر، وتطهير حلقه أثناء مخاطبته للجمهور، في إحاطة البيت الأبيض اليوم الخميس، تساؤلات حول صحة الرئيس، بعد أن توقف عدة مرات لتطهير حلقه، خلال خطابه حول زيادة الضرائب.

وسأل الصحفي الأمريكية كيلي أودونيل من محطة NBC News: «كان الكثير منا في الغرفة الشرقية، يشاهدون الرئيس، وقد رأيناه في مناسبات عديدة، حيث كان يعاني من سعال متكرر.. ما هو الوضع مع هذا السعال وهل هو مصدر قلق؟» 

رد البيت الأبيض 

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: «هذا ليس مصدر قلق.. لدينا طبيب يسافر معه.. وبالتأكيد لا يزال هذا هو الحال، كما كان منذ بداية رئاسته».

ثم عاد الصحفي وسأل، هل هناك تفسير لماذا يسعل بشكل متكرر في مثل هذه المواقف؟

توقف الرئيس جو بايدن عن السعال أثناء تصريحاته حول الاقتصاد في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 16 سبتمبر.

وردت بساكي: «لا أعتقد أنها قضية مثيرة للقلق، أعتقد أن هناك مجموعة من الأسباب التي تجعلنا بحاجة إلى تطهير حلقنا، أو قد يكون لدينا القليل من البرد الخفيف، وهذا بالتأكيد شيء يمكن أن يواجهه الرؤساء والمسؤولون المنتخبون والصحفيون والمتحدثون الرسميون».

وسُئلت بساكي متى سيخضع بايدن للفحص البدني، وردت «سيحصل على واحد قريبا وعندما يفعل، سنتأكد من أنكم جميعًا على دراية بالأمر وتحصلون على المعلومات»

سخرية أمريكية من سعال بايدن

وكثيرا ما يتوقف بايدن (78 عاما) أثناء إلقاء الخطب أو التصريحات العامة لتطهير حلقه.

وبدأ أمريكيون يسخرون من الأمر، إذ غرد أحدهم قائلاً: إن «سعال بايدن والكمامة وغرغرة البلغم، تجعلني أشعر بالمرض.. كل خطاب تلفزيوني مليء بهذا، أعطوا الرجل الماء من فضلكم».