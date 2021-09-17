سعال مستمر.. البيت الأبيض يكشف حالة بايدن الصحية

أثار سعال الرئيس جو بايدن المستمر، وتطهير حلقه أثناء مخاطبته للجمهور، في إحاطة البيت الأبيض اليوم الخميس، تساؤلات حول صحة الرئيس، بعد أن توقف عدة مرات لتطهير حلقه، خلال خطابه حول زيادة الضرائب.

وسأل الصحفي الأمريكية كيلي أودونيل من محطة NBC News: «كان الكثير منا في الغرفة الشرقية، يشاهدون الرئيس، وقد رأيناه في مناسبات عديدة، حيث كان يعاني من سعال متكرر.. ما هو الوضع مع هذا السعال وهل هو مصدر قلق؟»

رد البيت الأبيض

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: «هذا ليس مصدر قلق.. لدينا طبيب يسافر معه.. وبالتأكيد لا يزال هذا هو الحال، كما كان منذ بداية رئاسته».

ثم عاد الصحفي وسأل، هل هناك تفسير لماذا يسعل بشكل متكرر في مثل هذه المواقف؟

Biden coughing,gagging and phlegm gurgling is making me ill. ???? Every television speech full of this. Give the man water PLEASE. #BidenPhlegm #BidenCough #BidenNeedsWater — Beckett (@Kokomodreams) September 16, 2021

توقف الرئيس جو بايدن عن السعال أثناء تصريحاته حول الاقتصاد في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 16 سبتمبر.

وردت بساكي: «لا أعتقد أنها قضية مثيرة للقلق، أعتقد أن هناك مجموعة من الأسباب التي تجعلنا بحاجة إلى تطهير حلقنا، أو قد يكون لدينا القليل من البرد الخفيف، وهذا بالتأكيد شيء يمكن أن يواجهه الرؤساء والمسؤولون المنتخبون والصحفيون والمتحدثون الرسميون».

وسُئلت بساكي متى سيخضع بايدن للفحص البدني، وردت «سيحصل على واحد قريبا وعندما يفعل، سنتأكد من أنكم جميعًا على دراية بالأمر وتحصلون على المعلومات»

سخرية أمريكية من سعال بايدن

وكثيرا ما يتوقف بايدن (78 عاما) أثناء إلقاء الخطب أو التصريحات العامة لتطهير حلقه.

وبدأ أمريكيون يسخرون من الأمر، إذ غرد أحدهم قائلاً: إن «سعال بايدن والكمامة وغرغرة البلغم، تجعلني أشعر بالمرض.. كل خطاب تلفزيوني مليء بهذا، أعطوا الرجل الماء من فضلكم».