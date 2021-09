سعال مستمر.. البيت الأبيض يكشف حالة بايدن الصحية

أثار سعال الرئيس جو بايدن المستمر، وتطهير حلقه أثناء مخاطبته للجمهور، في إحاطة البيت الأبيض اليوم الخميس، تساؤلات حول صحة الرئيس، بعد أن توقف عدة مرات لتطهير حلقه، خلال خطابه حول زيادة الضرائب.

وسأل الصحفي الأمريكية كيلي أودونيل من محطة NBC News: «كان الكثير منا في الغرفة الشرقية، يشاهدون الرئيس، وقد رأيناه في مناسبات عديدة، حيث كان يعاني من سعال متكرر.. ما هو الوضع مع هذا السعال وهل هو مصدر قلق؟»

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: «هذا ليس مصدر قلق.. لدينا طبيب يسافر معه.. وبالتأكيد لا يزال هذا هو الحال، كما كان منذ بداية رئاسته».

ثم عاد الصحفي وسأل، هل هناك تفسير لماذا يسعل بشكل متكرر في مثل هذه المواقف؟

