بايدن للأمريكين في ذكرى 11 سبتمبر: تمسكوا بالوحدة.. سر قوتنا

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، أنه على الأمريكيين التمسك بالوحدة بإعتبارها أعظم نقاط قوة البلاد، مشيرا إلى أنه يعتبر ما حدث في 11 سبتمبر، درسا أساسيا وصلنا خلاله لأضعف حالاتنا.

وقال بايدن في مقطع فيديو للرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «الوحدة لا تعني أن علينا أن نصدق الشيء نفسه، لكن يجب أن يكون لدينا احترام أساسي وإيمان ببعضنا البعض وإيمانا بقدرات هذه الأمة».

ومن المؤكد أن يزور بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم السبت، المواقع الثلاثة لهجمات 11 سبتمبر 2001، في نيويورك وووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» وفي ولاية بنسلفانيا.

يذكر أنه في صباح الثلاثاء، 11 سبتمبر 2001، استولى إرهابيون على 4 طائرات كانت تحلق في أجواء شرق الولايات المتحدة في وقت واحد، وضربت طائرتان برجي التجارة العالمي في نيويورك، فيما دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى «البنتاجون» خارج العاصمة واشنطن، بينما تحطمت الطائرة الرابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا، ولقي 2977 شخصا مصرعهم في هجمات 11 سبتمبر 2001.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

جهود السلطات الأمريكية متواصلة للكشف عن هوية مئات القتلى

ومن بين قتلى هجمات 11 سبتمبر 2001، هناك 1106 ضحية مجهولة الهوية، أي أن ما يعادل نحو 40% ممن لقوا مصرعهم في الحادث الإرهابي غير معروفين، وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أنه لا تزال جهود السلطات الأمريكية، مستمرة للتوصل إلى هوية المئات من القتلى.

وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنه على مدار عقدين، أجرى مكتب الفحص الطبي أكبر تحقيق على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة بشأن مفقودي الحادث مجهولي الهوية، مشيرة إلى أنه تم فحص وإعادة فحص 22 ألف جزء بشري تم انتشالها بشق الأنفس من تحت حطام البرجين بعد الهجمات.

كما يواصل العلماء اختبارات المخزون الهائل من هذه البقايا في محاولة للتعرف على 1106 أشخاص، يريد ذويهم دفن رفاتهم بالشكل المناسب.

رفع بايدن السرية على بايدن عن بعض الوثائق الخاصة بالتحقيقات، بسبب ضغوط مكثفة من جانب أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001، بعدما ظلت سرية للغاية على مدار أكثر من 20 عاما، وأوضحت «سكاي نيوز»، أنه بالرغم من مئات التحقيقات والمعلومات التي سربت على مدار عقدين من الزمان، إلا أن الوثائق التي سيفرج عنها، خلال الـ6 أشهر المقبلة، قد تحمل الكثير من المفاجأت الصادمة.

قال بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه وقع أمرا تنفيذيا يتضمن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرية عن وثائق متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» بشأن أحداث 11 سبتمبر.

وحدة عسكرية جديدة للبحرية الأمريكية في منطقة الخليج العرب

ومن ناحية أخرى أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية إطلاق وحدة عسكرية جديدة في منطقة الخليج العربي، قوامها أحدث أنواع الطائرات المُسيرة التي تعمل عبر آليات الذكاء الاصطناعي، كرد فعل على ممارسات إيران في تلك المنطقة.

أكدت القيادة المركزية للقوات البحرية، في بيان لها، إن الوحدة الجديدة «نافسنت» لن تعمل كجهاز عسكري منفرد، بل ستتصرف كمركز وجهد يعتمد على الشراكات الإقليمية والتحالفات العسكرية لإنجاز مهامها.

أوضح المسؤول عن الوحدة الجديدة، براد كوبر، أن المحصلة النهائية وراء قيام هذه الوحدة هو السعي لتطوير وتأهيل الأنظمة غير المأهولة ودعمها بالذكاء الاصطناعي، للقيام بأمرين رئيسيين: تعزيز وعينا بالمجال البحري، وزيادة حجم الردع.