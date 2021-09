بايدن للأمريكين في ذكرى 11 سبتمبر: تمسكوا بالوحدة.. سر قوتنا

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، أنه على الأمريكيين التمسك بالوحدة بإعتبارها أعظم نقاط قوة البلاد، مشيرا إلى أنه يعتبر ما حدث في 11 سبتمبر، درسا أساسيا وصلنا خلاله لأضعف حالاتنا.

وقال بايدن في مقطع فيديو للرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «الوحدة لا تعني أن علينا أن نصدق الشيء نفسه، لكن يجب أن يكون لدينا احترام أساسي وإيمان ببعضنا البعض وإيمانا بقدرات هذه الأمة».

ومن المؤكد أن يزور بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم السبت، المواقع الثلاثة لهجمات 11 سبتمبر 2001، في نيويورك وووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» وفي ولاية بنسلفانيا.

يذكر أنه في صباح الثلاثاء، 11 سبتمبر 2001، استولى إرهابيون على 4 طائرات كانت تحلق في أجواء شرق الولايات المتحدة في وقت واحد، وضربت طائرتان برجي التجارة العالمي في نيويورك، فيما دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى «البنتاجون» خارج العاصمة واشنطن، بينما تحطمت الطائرة الرابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا، ولقي 2977 شخصا مصرعهم في هجمات 11 سبتمبر 2001.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb