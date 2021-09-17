أبرزها «آيفون 13».. 3 أحداث تكنولوجية ميّزت الأسبوع الثاني من سبتمبر

شهد الأسبوع الثاني من شهر سبتبمر الجاري، مجموعة من الأحداث التكنولوجية التي تميز بها هذا الأسبوع، وكان العالم يتابعها، ويرصد «الوطن»، في هذا التقرير 3 أحداث هي الأبرز خلال الأسبوع:

الحدث الأول: الإعلان عن أيفون 13

خلال مؤتمر أبل الذي عقد الثلاثاء 15 سبتمبر 2021، في كاليفورنيا، جرى الإعلان عن هاتف أيفون 13 وسلسلة منتجات أخرى، ويبدأ سعر أيفون 13 من 799 دولارًا بما يعادل (12 ألفا و560 جنيها مصريا) لجهاز أيفون 13 العادي، و699 دولارًا بما يعادل (10 آلاف و990 جنيها مصريا) لجهاز أيفون 13 ميني.

وفيما يتعلق بأسعار الإصدارات الجديدة لـiPhone13 Pro، فمن المتوقع أن يبدأ iPhone13 Pro، من 999 دولارًا بما يعادل (15 ألفا و700 جنيه مصري)، وسعر iPhone13 Pro Max، متوقع أن يبدأ من 1099 دولارًا بما يعادل (17 ألفا و280 جنيها مصريا).

ويأتي أيفون 13 بنسختيه 13 و13 ميني، بشاشة عبارة عن لوحة OLED، مع جوانب من الألومنيوم محصورة بين لوحين من الزجاج، وأيفون 13 العادي له شاشة 6.1 بوصة، وأيفون 13 ميني بشاشة 5.4 بوصة.

الحدث الثاني: تعديلات واتساب

يعمل تطبيق واتساب على إضافة مميزات جديدة من وقت للآخر، ليستفيد منها مستخدميه، ومن بين تلك الميزات ميزة جديدة للبحث عن الرسائل حسب التاريخ، وكذلك ميزة جديدة تمكن مستخدميها من قراءة الرسائل الصوتية، عن طريق تحويلها إلى كلمات مكتوبة، ومعرفة ما قاله المتحدث إليك، وتلك الميزة موجودة فقط على هواتف «آيفون»، وغيرها من الميزات المختلفة.

وأعلن تطبيق واتساب مؤخرًا عن دعم التشفير من طرف إلى طرف للنسخ الاحتياطية للمحادثات، وفي الوقت الحالي تخطط الشركة لتقديم ميزة نسخ الرسائل الصوتية، وهذه الميزة قيد التطوير حاليًا، حيث أنه لن يتم إرسال رسائلك إلى خادم WhatsApp، أو Facebook، لكن Apple ستوفر النسخ الرسائل.

الحدث الثالث: تحديث ios 14

أعلنت شركة «أبل» عن طرح تحديث جديد لمستخدمي هواتف أيفون، وهو iOS 14.8، وقالت الشركة، وفقاً لقسم الأمان والحماية عبر موقعها، إنها طرحت التحديث الجديد لتغطية وسد ثغرة أمنية جرى اكتشافها مؤخرا.

وتم إطلاق التحديث الجديد iOS 14.8 وiPadOS 14.8، يوم الاثنين الماضي 13 سبتمبر 2021، ومن المفترض أن هذا التحدي يوفر ميزات أمنية مهمة، ويوصى به لجميع المستخدمين، ويتوفر التحديث لسد ثغرة أمنية خطيرة اكتشفها الباحثون في مختبر Citizen Lab، التي يمكن استخدامها لتثبيت برامج تجسس على هواتف أيفون الخاصة بالصحفيين والمحامين والناشطين.