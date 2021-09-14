ميزة جديدة من «واتساب» لقراءة الرسائل المحذوفة

قال موقع the sun البريطاني، إن جميعنا يقع في خطأ إرسال رسائل غير صحيحة للأشخاص الذين نتعامل معهم على تطبيق واتساب WhatsApp، فيمكن إرسال رسالة إلى الشخص الخطأ، أو كتابة الرسالة بطريقة خاطئة ما يجعلك تسرع في حذف الرسالة من المحادثه بشكل سريع.

ولكن بالرغم من مسح الرسالة الخاطئة، إلا أنه عقب الحذف يتم إبلاغ الطرف الآخر أنك حذفت رسالة ما وتراجعت عن إرسالها وذلك من خلال رسالة قصير تفيد بـ«تم حذف هذه الرسالة».

ومع ذلك وبالرغم من حذف الرسالة، إلا أنه يتم تخزين الرسائل على هاتفك، ويمكن الكشف عنها باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي في WhatsApp.

وأضاف موقع the sun أن ميزة النسخ الاحتياطي تعمل نسخة احتياطية لجميع رسائلك في الساعة 2 صباحًا يوميا، على الرغم من أنه يمكن تمديد فترة النسخ إلى أسبوعيًا أو شهريًا فقط.

كيف أقرأ الرسائل المحذوفة؟

وأشار إلى أنه لقراءة رسالة محذوفة، قم بإلغاء تثبيت WhatsApp ثم قم بتثبيته مرة أخرى من متجر التطبيقات بجهازك.

وبمجرد تسجيل الدخول مرة أخرى، سيتم إعطاؤك خيارًا لاستعادة الدردشات من النسخة الاحتياطية.

ففي ذلك الوقت لا عليك سوى تحديد خيار الاستعادة وستتم استعادة الدردشات الخاصة بك، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، والتي تظهر كما لو لم تتم إزالتها مطلقًا.

حتى بدون استخدام النسخ الاحتياطي، يوفر عدد من تطبيقات الطرف الثالث الفرصة للكشف عن رسائل WhatsApp التي تم مسحها.

تعرض لك تطبيقات مثل Notification History Log وNotification Log جميع الإشعارات المخزنة في سجل إشعارات أداتك - بما في ذلك تلك الخاصة بمحادثات WhatsApp.