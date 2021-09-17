حساب غادة عبد الرازق على إنستجرام بلا صور

فاجأت الفنانة غادة عبدالرزاق جمهورها، بحذف جميع صورها عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، دون أي أسباب معلنة، حيث كانت الفنانة معتادة على التفاعل مع جمهورها من خلال حسابها بنشر أعمالها الجديدة وصورها.

مسلسل لحم غزال

وشاركت غادة عبدالرزاق رمضان الماضي، بمسلسل «لحم غزال» والذي حقق نجاحا كبيرا حينها.

وتدور أحداث مسلسل «لحم غزال»، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

مسلسل «لحم غزال»، من بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة