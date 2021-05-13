مسلسل لحم غزال الحلقة 30 والأخيرة.. خروج غادة عبدالرازق من السجن

على مدار ثلاثين حلقة تسعى «عالية»، التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبدالرازق، في العثور على نجلها «كريم»، إذ انتحلت دور سيدة من منطقة عشوائية تدعى «غزل»، وشهد مسلسل لحم غزال الحلقة الـ30 والأخيرة، وصولها إلى مرادها.

وشهد مسلسل لحم غزال الحلقة 30 والأخيرة، كشف أمر «غزال» إذ قامت بتسليط مجموعة من الخارجين عن القانون، لخطف «أشرف» زوجها وتهديده بالقتل حال رفضه إعطائها الأموال.

أخبر «أشرف» «غزال»، بأن الأموال في شقة قديمة بحي منطقة بولاق، لتذهب الأخيرة للشقة للبحث عن الأموال، لتجد كم هائل من الأموال.

ومن ناحية أخرى، حاولت«غزال»، إقناع صبحي، عمرو عبدالجليل، بأن يشاركها في صفقة مخدرات جديدة مع «علي» شريف سلامة و«عمار».

اكتشفت «رحمة» بأن «غزال»، وراء قتل زوجها «أبو نعسة»، حمدي الميرغني، وتذهب إليها وتخبرها بأنها لن تسامحها.

قامت «غزال»، بالاتفاق مع«علي مأمون»، لقتل «صبحي»، بعدما أعطته كيس مخدرات لتأخذه وتربط يده وتخبره بأنه سيمون بعد قليل، إذ قام «علي»، بقتله بالسلاح.

ألقت الشرطة القبض على «علي وغزال وزينة»، لتخرج غزال من السجن وتلتقي بابنها كريم ويسافران للعيش في لبنان، وتزوجت شوق، التي قامت بدورها مي سليم وسعيد، انتهى المسلسل على احتفال ابن عالية بعيد ميلادها، لينتهي مسلسل «لحم غزال» نهاية سعيدة.

مسلسل لحم غزال

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

أبطال مسلسل لحم غزال

مسلسل «لحم غزال»، من بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.