«نتفليكس» تكشف تفاصيل شخصية روزالين البيه في مسلسل «Jigsaw»

تشارك الفنانة المصرية روزالين البيه، التي عرفها الجمهور للمرة الأولى خلال مشاركتها في مسلسل «قابيل» للمخرج كريم الشناوي، في مسلسل جديد من إنتاج شبكة «نتفليكس»، وفقا لما كشفته عبر حسابها على «إنستجرام».

تفاصيل مسلسل «Jigsaw»

وتقف روزالين البيه بجانب عدد من الممثلين البارزين في مسلسل بعنوان «Jigsaw»، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن حادث سرقة 70 مليار دولار من السندات في وسط مانهاتن خلال إعصار ساندي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتدور أحداث المسلسل في 8 حلقات، وتنتقل الأحداث داخل المسلسل في الفترة الزمنية من 24 عامًا قبل السرقة إلى عام واحد بعده، وتتركز حول أكبر محاولة سرقة على الإطلاق ما بين الانتقام، والتخطيط، والولاءات والخيانات التي تحيط بها.

ويشارك في بطولة المسلسل الذي يتم تصوير أحداثه حاليا جيانكارلو إسبوزيتو، باز فيجا، روفوس سيويل، تاتي جابرييل، بيتر مارك كيندال، روزالين البيه، جاي كورتني، ونيوشها نور، ويتولى خوسيه باديلا بإخراج الحلقتين الأوليين.

ويتم حاليا تصوير أحداث «Jigsaw» حاليًا في ستديوهات نتفليكس في بروكلين، مما يجعله أول إنتاج في استوديو بوشويك الجديد التابع للشركة، ومن المتوقع أن يعرض المسلسل خلال عام 2022.

ملامح شخصية روزالين البيه في مسلسل «Jigsaw»

وتقوم روزالين البيه خلال المسلسل بأداء شخصية «جودي جودوين»، وهي عنيدة ومستقلة، غريبة الأطوار، بالإضافة إلى كونها ساخرة وذكية وموهوبة بما يكفي للبقاء متقدمًا بخطوة على أخطائها، وذلك وفقا لما ورد في البيان الصحفي لـ «نتفليكس».

من هي روزالين البيه

روزالين البيه ممثلة مصرية حاصلة على درجة ماجستير في التمثيل من أكاديمية لندن للموسيقى والفنون المسرحية، بالإضافة إلى دراسة التمثيل في «The Actors Studio» مع اليزابيث كيمب.

قدمت أول أعمالها في الفيلم الروائي القصير «شوكة وسكينة» عام 2017، كما قدمت دور صغير في فيلم «تراب الماس» للمخرج مروان حامد، ولكن أبرز أعمالها كان مشاركتها في مسلسل «قابيل»، والذي قدمت فيه شخصية «سارة» المتوفية والتي تظهر لزوجها في خيالاته باستمرار، وبعدها شاركت في المسلسل الأمريكي «Ramy» بجزئيه.