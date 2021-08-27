مطالبات بموسم ثان من «مدرسة الروابي للبنات».. و«نتفليكس» تدرس طرحه 2022

موسم ثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، أصبح مطلبا لعدد كبير من المتابعات على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرح الموسم الأول من المسلسل الأردني الذي يحمل توقيع المخرجة تيما الشوملي، على شبكة «نتفليكس».

وبالرغم من حالة الجدل الواسعة التي خلقها المسلسل في المجتمع الأردني، والتي وصلت إلى انتقادات لاذعة، إلا أنه كان هناك احتفاءً واضحا بالعمل، وزادت المطالبات بتقديم موسم ثاني من مدرسة الروابي للبنات.

وتدرس شبكة «نتفليكس» حاليا إمكانية بدء العمل على موسم ثاني من المسلسل، ليكون جاهزا للعرض في 2022، بعد ردود الأفعال التي حققها المسلسل في 6 حلقات فقط، تطرق فيها لعدد من القضايا الشائكة التي تمر بها الفتيات في مرحلة المراهقة من بينها التنمر والتحرش ووصمة العلاج النفسي، بالإضافة إلى جرائم الشرف.

وتسألت إحدى المتابعات عبر الحساب الرسمي للمخرجة تيما الشوملي على «تويتر»، عن موعد طرح الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات قائلة: «متى موعدنا مع الموسم الثاني من مدرسة الروابي.. عشان هاي عاشر مرة بحضرو»، بينما أضافت فتاة أخرى: «مسلسل الروابي تحفة فنية، ممكن أفضل عمل عربي شفته بس مشكلته أنه حلقاته قصيرة الكل يبي موسم جديد وحلقات أكثر».

بينما قالت إحدى متابعات مدرسة الروابي للبنات، «يحاكي المسلسل الواقع والفن العربي كان يفتقد هذا النوع من الإبداع وتناول كثير من الأفكار اللي كان الكثير غافل عنها، مثل التحرش وقضايا الشرف ولوم الضحية، وتم عرضها بطريقة لطيفة، لازم جزء ثاني عشان يكتمل الإبداع».

الغموض يسيطر على مصير الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات

وعلى الجانب الآخر، لم توضح مخرجة «مدرسة الروابي للبنات» مستقبل الجزء الثاني من المسلسل، حيث قالت عند سؤالها عن إمكانية تقديم جزء ثان في «بودكاست» من تقديم إيمي روكو عبر الحساب الرسمي لـ «نتفليكس» على «إنستجرام»، «بصراحة بقصة مريم وتجربتها وصراعها قدمناه في سلسلة محددة بمريم، وأحب أترك الناس بهذا التساءل بمريم وليان وتنتهي الحلقة ويبقى الجمهور بحيرة من أمره».

قصة مسلسل مدرسة الروابي للبنات

تدور أحداث مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، حول فتاى تدعى «مريم» تتعرض للتنمر من مجموعة من الطالبات داخل مدرستها، وأمام تجاهل عائلتها ومعلميها للأمر، تلجأ للانتقام ولكن يخرج الأمر عن السيطرة.

المسلسل من بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى، بالإضافة إلى الفنانة الأردنية القديرة نادرة عمران والفنانة ريم سعادة، تأليف تيما وإسلام الشوملي وشيرين كمال، إخراج تيما الشوملي.

وبالرغم من ارتفاع مشاهدات المسلسل على المنصات الإلكترونية، إلا أن البعض هاجم المسلسل، ومن بينهم حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين، الذي اعتبره يضم أفكارا وألفاظا لا تليق بالمجتمع.