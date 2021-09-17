زواج عرفي.. أمن الغربية يكشف سر اختفاء طالبة جامعية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، غموض اختفاء طالبة بجامعة طنطا 3 أسابيع، عقب تواجدها في محل تجاري تعمل به في مدينة طنطا.

وكشفت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من أسرة «و. ا»، طالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بتغيبها وعدم عودتها إلى المنزل، وأنها تعمل برفقة شقيقتها في أحد المحلات التجارية بمدينة طنطا، واتهمت الأسرة «ت.ف»، صاحب المحل، بالتسبب في اختفائها.

فريق بحث لكشف غموض اختفاء الطالبة

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وبإجراء التحريات من قبل الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، تبين أن شقيقتها تعمل معها في نفس المحل، ويوم الاختفاء طلب منها صاحب المحل الصعود إلى المخزن لإحضار بضاعة، وأثناء عودتها اكتشفت اختفاء شقيقتها وصاحب المحل، الذي أنكر معرفته بمكانها.

كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل الواقعة.. زواج عرفي

وكشفت كاميرات المراقبة المتواجدة في المنطقة، أن الفتاة وصاحب المحل، خرجا سويا وترجلا بشكل طبيعي، وليس هناك أي محاولات للخطف.

وكشفت التحريات أن هناك علاقة بين الطرفين، وزواج عرفي، وتم ضبطهما في منزل بطنطا، وبحوزتهما قسيمة زواج عرفي وجرى اقتيادهما إلى ديوان قسم شرطة أول طنطا، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد دكتور عمرو الحو مأمور قسم أول طنطا، بضبط «و.ا»، طالبة بكلية التربية الرياضية وبصحبتها «ت.ف.ح»، صاحب محل ملابس بدائرة القسم، وبمناقشتهما تبين زواجهما عرفيا وليس هناك أي حالة اختفاء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.