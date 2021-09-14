أمن الغربية يعيد «مريم» إلى أسرتها بالمحلة: كانت بتتمشى على الكورنيش بالقاهرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من إعادة الطفلة «مريم م.»، في العقد الثاني من عمرها، إلى أحضان أسرتها بقرية «محلة أبو علي»، التابعة لمركز المحلة الكبرى سالمة، عقب 5 أيام من اختفائها.

أمن الغربية ينجح في إعادة الطفلة المختفية بالمحلة

وكشفت مصادر أمنية لـ«الوطن» عن وجود خلافات أسرية بين الطفلة ووالديها، فيما تم العثور عليها حال تنزهها على كورنيش النيل بمدينة القاهرة، على خلفية هروبها بسبب تعدي شقيقها الأكبر عليها بالضرب، خلال الآونة الأخيرة.

تفاصيل هروب الفتاة من منزل أسرتها لخلافات مع شقيقها الأكبر

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من والد طفلة تدعى «مريم جابر»، 12 سنة، طالبة بالصف الأول الإعدادي، يفيد باختفائها منذ يوم الأربعاء الماضي، حال عودتها إلى منزل جدتها، من إحدى الحصص الدراسية، في سنتر للدروس الخصوصية، وانقطاع التواصل بها طوال الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالات من مجهولين للتفاوض مع الأسرة على فدية مالية مقابل إعادة الطفلة.

فريق بحث جنائي يكشف موقع اختفاء الطفلة في محافظة القاهرة

تم تشكيل فريق بحث جنائي موسع للوصول للطالبة وإعادتها إلى أسرتها، وكثف ضباط المباحث الجنائية من جهودهم لكشف غموض الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، بعدما ادعت أسرة الطالبة تلقيها اتصالات من «غرباء»، حيث قرر مدير أمن الغربية تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد، مدير مباحث الغربية، ضم كلاً من العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأمنية عن مفاجأة، تمثلت في أن الطالبة المبلغ باختفائها ذهبت منذ عدة أيام مع والدتها عند إحدى صديقاتها بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وذلك لمعاناة الطفلة من أزمة نفسية، بسبب تكرار تعدي شقيقها عليها بالضرب.

وعند عودتهم إلى قريتهم بالمحلة الكبرى، تبين أن الطفلة نسيت الهاتف المحمول الخاص بصديقة والدتها معها في حقيبتها، وقامت صديقة الأسرة بالاتصال بأم الطالبة للسؤال عن تليفونها المحمول، مما تسبب في حرج كبير للأسرة، فقام شقيق الطالبة بالتعدي عليها بالضرب مرة أخرى.

تفاصيل الاختفاء والهرب من منزل أسرة بالمحلة إلي القاهرة

وإثر قيام شقيقها بالتعدي عليها بالضرب، تمكنت الطفلة من الحصول على مبلغ 100 جنيه، من جلباب والدها، وتوجهت إلى القاهرة، وقامت أجهزة الأمن بتتبع التليفون، وبتكثيف الجهود تم ضبط الطفلة «مريم»، أثناء تواجدها على كورنيش النيل بالقاهرة، وتم إيفاد مأمورية برئاسة الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، لإعادتها إلى أسرتها.

وأكدت مصادر أمنية عدم صحة تعرض الطالبة للاختطاف، وأن أسرتها كانت تعلم بأنها تركت المنزل هرباً من شقيقها، حيث تم الوصول إليها، وإعادتها إلى أسرتها مرة أخرى.