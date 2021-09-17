قومي المرأة بكفر الشيخ يختتم تدريبات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

اختتم المجلس القومي للمرأة في محافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع بالمحافظة، البرنامج التدريبي للسيدات بعنوان «تمكين الشباب ورفع الوعي في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومناهضة العنف ضد المرأة»، برعاية الأستاذة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة وإشراف الأستاذة الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفرالشيخ، وبحضور حنان خميس وبالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

البرنامج التدريبي جرى تنفيذه على مدار 5 أيام متواصلة

وقالت مقرر فرع المجلس القومي للمراة بكفر الشيخ، إن البرنامج التدريبي جرى تنفيذه على مدار 5 أيام متواصلة، واستهدف الشباب من الجنسين، وتناول موضوعات تمكين الشباب ورفع الوعي في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتحرش وأسبابه والعقوبات المقررة بالقانون المصري للمتهم بالتحرش.

كما تم التعرف على الطرق المثلى لمناهضة العنف ضد المرأة، والتطرق أيضا إلى قضيه ختان الإناث، وتم توضيح الأضرار النفسية والجسدية التي قد تتعرض لها الفتاه أثناء وبعد إجراء الختان بالإضافة إلى عرض قانون الختان المعدل والعقوبات المدرجة به لكل من شارك في هذه الجريمة.

وأضافت أن المحاضرين أوضحوا رأي الأزهر والكنسية في هذا الشأن والذي جرم هذا الفعل، مشيرة إلى تنفيذ البرنامج التدريبي بمقر فرع المجلس مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، بحضور ومتابعة عضوات الفرع، «سوسن هيبة، فريدة المزين، ماجدة عمر، عفاف الجمل، وأيات شمس، هالة نصر، هبة عبدالحميد».