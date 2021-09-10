«قومي المرأة» بكفر الشيخ: إقامة مشروعات لرفع مستوى المعيشة للسيدات

ناقشت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وعميد كلية التربية النوعية، عدداً من الموضوعات خلال الاجتماع الشهري بمقر فرع المجلس، بحضور عضوات المجلس، فتم مناقشة آليات تنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، تتناول موضوعات رفع الوعي في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومناهضة العنف ضد المرأة.

كما ناقشت «شاكر» تنظيم ندوة للتعريف بأنشطة جهاز تنمية المشروعات والخدمات التي يقدمها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وتنفيذ دورة تدريبية لصناعة الحلي بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، ومناقشة آليات تنفيذ الدورات التدريبية خلال شهر سبتمبر بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ ووزارة الاتصالات «زووم»، والتي تخص التسويق الإلكتروني لرائدات الأعمال وإنتاج المقررات الإلكترونية، لعضوات هيئة التدريس والخريجات من خلال بروتوكول التعاون مع محافظة كفر الشيخ.

إطلاق حملة لطرق الأبواب

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أنه تم مناقشة تنفيذ حملة طرق أبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بعنوان «المرأة صانعة السلام» على مستوى جميع محافظات مصر والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مبادرة حياة كريمة.

وعلى جانب آخر، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود التي يبذلها عضوات المجلس القومي للمرأة، لتوعية السيدات والفتيات بالقرى، والمبادرات المتعددة، للنهوض بالمستوى المعيشة، مؤكداً أن المحافظة تدعم فرع المجلس، وهناك تواصل دائم مع الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع، لتوفير كل احتياجات المجلس.