روزالين البيه عن مشاركتها في «Jigsaw»: فرصة للتعلم

قالت الفنانة المصرية «روزالين البيه» إنها تعمل على تفاصيل الشخصية التي تقدمها في مسلسل «Jigsaw»، منذ ما يقرب من 3 أشهر مع الكاتب ريد جارسيا، بالإضافة إلى باقي فريق عمل المسلسل.

روزالين البيه تكشف تفاصيل مشاركتها في «Jigsaw»

وأضافت «روزالين البيه» في تصريحاتها لـ «الوطن»: «العمل المسبق بوقت كافي أمر جيد حيث يمنحنا مجال لبناء الشخصية والعالم الذي تدور فيه الأحداث، خاصة أن المسلسل عمل جماعي من بطولة 8 ممثلين».

وعبرت «روزالين» عن سعادتها بكونها جزءا من المشروع خاصة مع تعاونها مع ممثلين كبار كانت تشاهدهم على مدار سنوات، على حد تعبيرها، متابعة: «اعتبرها فرصة بالنسبة لي لأتعلم وأحسن من نفسي».

تفاصيل مسلسل «Jigsaw»

وكشفت شبكة «نتفليكس» عن أحدث أعمالها التي بدأت تصويرها خلال الفترة الماضية، وهو مسلسل بعنوان «Jigsaw»، مستوحى من قصة سرقة حقيقية وقعت في «مانهاتن» خلال إعصار ساندي، وحصل السارقون على سندات بقيمة 70 مليار دولار، ولا يركز المسلسل على السرقة فقط، بل تدور الأحداث الزمنية داخل العمل حتى 24 عاما قبل واقعة السرقة، وعام بعد حدوثها، وذلك خلال 8 حلقات.

ويشارك في بطولة المسلسل الذي يتم تصوير أحداثه حاليا بجانب «روزالين البيه»، عدد من الممثلين من مختلف دول العالم من بينهم «جيانكارلو إسبوزيتو، باز فيجا، روفوس سيويل، تاتي جابرييل، بيتر مارك كيندال، جاي كورتني، ونيوشها نور»، ويتولى خوسيه باديلا إخراج أول حلقتين.

وتقوم «روزالين البيه» خلال المسلسل بأداء شخصية تدعى «جودي جودوين»، وهي عنيدة ومستقلة، غريبة الأطوار، بالإضافة إلى كونها ساخرة وذكية وموهوبة بما يكفي للبقاء متقدمًا بخطوة على أخطائها، وذلك وفقا لما ورد في البيان الصحفي لـ «نتفليكس».

وتعتبر تلك التجربة الثانية للممثلة المصرية في الدراما العالمية، وذلك بعد مشاركتها السابقة في المسلسل الأمريكي «Ramy» بجزئيه، والذي يتناول حياة الأشخاص من أصول عربية داخل المجتمع الأمريكي.