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محافظة الغربية: إلغاء مولد السيد البدوي.. و1800 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة طنطا

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رفيق محمد ناصف
02:00 م | الجمعة 17 سبتمبر 2021
مولد السيد البدوي

مولد السيد البدوي

أعلنت محافظة الغربية، منع إقامة احتفالات مولد العارف بالله «سيدي أحمد البدوي»، بمدينة طنطا، والمقررة في شهر أكتوبر من كل عام.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي، اليوم، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي تمنع إقامة الاحتفالات وأي تجمعات وذلك لمحاربة فيروس كورونا.

جامعة طنطا: صرف 1800 جنيه مكافأة للعاملين

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن صرف مبلغ 1800 جنيه لمرة واحدة لكافة العاملين بالجامعة من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية.

وذكر رئيس جامعة طنطا في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتنفيذ قرار مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية في اجتماعه الأخير بتاريخ 10 أغسطس 2021.

وكشف المحاسب أحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا، أن المبلغ المقرر سيتم صرفه لكل من هو على رأس العمل بتاريخ 10 أغسطس 2021، وللعاملين القائمين بإجازات مرضية، والمنقولين والمنتدبين من جامعة حكومية لأخرى، والمعينين الجدد والمنقولين والمنتدبين من جهات أخرى للعمل بالجامعات الحكومية بعد مرور عام من تاريخ تعيينه أو نقله أو ندبه.

وأضاف أمين عام الجامعة، أنه تقرر الصرف أيضًا للعاملين المؤقتين الذين تم تثبيتهم وتعيينهم على درجة دائمة بالجامعة باعتبارهم ليسوا تعيينًا جديدًا، كما يصرف للعاملين المؤقتين المتعاقد معهم حتى 30 / 6/ 2016، وللعاملين القائمين بإجازات لبعض الوقت، وفق نسبة أيام العمل الفعلية.

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